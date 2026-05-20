Нацполіція за гроші "кришувала" "порноофіси": деталі обшуків у трьох областях (фото)

Знайдені під час обшуків у поліції гроші / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему прикриття незаконних «порноофісів» керівництвом поліції у трьох областях України. Керівники щомісяця отримували десятки тисяч доларів «абонплати» за невтручання у роботу мережі порностудій. У головних управліннях Нацполіції 20 травня тривають невідкладні обшуки.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Офіс Генпрокурора спільно з СБУ викрив масштабну корупційну схему в системі Нацполіції. За інформацією слідства, керівники окремих територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли сприяти безперешкодній діяльності мережі так званих «порноофісів». Йдеться про приміщення, у яких незаконно виготовляли та поширювали через Інтернет відеоконтент еротичного й порнографічного характеру.

Реклама

Наразі одночасно тривають слідчі дії у трьох обласних управліннях Нацполіції.

Правоохоронці мають намір встановити всіх посадовців, які могли бути причетними до схеми, з’ясувати роль кожного та дати правову оцінку діям поліцейського керівництва, яке, за версією слідства, не боролося зі злочинною діяльністю, а могло її прикривати.

«За нашими даними, посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких «порноофісів», — зазначив Кравченко.

За щомісячну винагороду керівники поліції, за даними слідства, мали не реагувати на правопорушення, не фіксувати незаконну діяльність, не припиняти її та попереджати про можливі перевірки.

Реклама

Сума так званої «абонплати» становила 20 тис. дол. щомісяця для керівництва одного регіонального підрозділу поліції. Ще 5000 дол. отримував посередник.

Для конспірації учасники схеми користувалися умовними позначеннями, спілкувалися через месенджери, а ключові деталі обговорювали лише особисто.

Поліція отримувала плату за ігнорування «порноофісів» — названо суми

Під час розслідування правоохоронці задокументували кілька випадків передавання грошей.

Так, у лютому 2026 року посередник отримав 45 тис. дол. Частина цих коштів, за версією слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, інша — залишалася йому.

У квітні посередник одержав ще 25 тис. дол.: 20 тис. мали передати одному із заступників начальника обласної поліції, а 5000 залишалися посереднику.

Також слідство зафіксувало передавання 20 тис. дол. посадовцю поліції іншого регіону через близьку людину, яка не знала про злочинний характер дій. Згодом було задокументовано ще одне передавання такої ж суми цьому самому посадовцю.

20 травня посередника затримали під час отримання нового траншу у розмірі 25 тис. дол. У межах цього епізоду 20 тис. дол., за даними слідства, призначалися одному з керівників обласної поліції, ще 5000 — самому посереднику.

Наразі одному з правоохоронців уже повідомили про підозру в одержанні службовою особою хабаря в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища. Слідчі дії у справі тривають.

Реклама

Обшуки в головних управліннях Нацполіції трьох областей (9 фото) © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка © Телеграм-канал Руслана Кравченка

Нагадаємо, вранці 20 травня СБУ спільно з іншими правоохоронцями розпочала обшуки в обласних управліннях Нацполіції Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільської областей. Спершу повідомлялося, що слідчі дії пов’язані із затриманням кількох високопосадовців під час отримання хабаря. Серед імовірних фігурантів справи називають начальника поліції Івано-Франківщини та його заступника, першого заступника керівника слідчого управління Тернопільщини, заступника начальника поліції Житомирщини, а також помічника заступника міністра внутрішніх справ.

Новини партнерів