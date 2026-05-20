Нацполиция за деньги "крышевала" "порноофисы": детали обысков в трех областях (фото)

Найденные во время обысков в полиции деньги

Дополнено новыми материалами

Правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему прикрытия незаконных «порноофисов» руководством полиции в трех областях Украины. Руководители ежемесячно получали десятки тысяч долларов «абонплаты» за невмешательство в работу сети порностудий. В главных управлениях Нацполиции 20 мая продолжаются неотложные обыски.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Офис Генпрокурора совместно с СБУ разоблачил масштабную коррупционную схему в системе Нацполиции. По информации следствия, руководители отдельных территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли способствовать беспрепятственной деятельности сети так называемых «порноофисов». Речь идет о помещениях, в которых незаконно изготавливали и распространяли через Интернет видеоконтент эротического и порнографического характера.

Сейчас одновременно продолжаются следственные действия в трех областных управлениях Нацполиции.

Правоохранители намерены установить всех должностных лиц, которые могли быть причастны к схеме, выяснить роль каждого и дать правовую оценку действиям полицейского руководства, которое, по версии следствия, не боролось с преступной деятельностью, а могло ее прикрывать.

«По нашим данным, посредником в схеме был водитель одного из заместителей Министра внутренних дел Украины. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу таких «порноофисов», — отметил Кравченко.

За ежемесячное вознаграждение руководители полиции, по данным следствия, должны были не реагировать на правонарушения, не фиксировать незаконную деятельность, не прекращать ее и предупреждать о возможных проверках.

Сумма так называемой «абонплаты» составляла 20 тыс. долл. ежемесячно для руководства одного регионального подразделения полиции. Еще 5000 долл. получал посредник.

Для конспирации участники схемы пользовались условными обозначениями, общались через мессенджеры, а ключевые детали обсуждали только лично.

В ходе расследования правоохранители задокументировали несколько случаев передачи денег.

Так, в феврале 2026 года посредник получил 45 тыс. долл. Часть этих средств, по версии следствия, предназначалась руководству полиции одной из областей, другая — оставалась ему.

В апреле посредник получил еще 25 тыс. долл.: 20 тыс. должны были передать одному из заместителей начальника областной полиции, а 5000 оставались посреднику.

Также следствие зафиксировало передачу 20 тыс. долл. должностному лицу полиции другого региона через близкого человека, который не знал о преступном характере действий. Впоследствии была задокументирована еще одна передача такой же суммы этому же должностному лицу.

20 мая посредника задержали при получении нового транша в размере 25 тыс. долл. В рамках этого эпизода 20 тыс. долл., по данным следствия, предназначались одному из руководителей областной полиции, еще 5000 — самому посреднику.

Сейчас одному из правоохранителей уже сообщили о подозрении в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения. Следственные действия по делу продолжаются.

Обыски в главных управлениях Нацполиции трех областей (9 фото)

Напомним, утром 20 мая СБУ совместно с другими правоохранителями начала обыски в областных управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей. Сначала сообщалось, что следственные действия связаны с задержанием нескольких высокопоставленных чиновников во время получения взятки. Среди вероятных фигурантов дела называют начальника полиции Ивано-Франковской области и его заместителя, первого заместителя руководителя следственного управления Тернопольщины, заместителя начальника полиции Житомирщины, а также помощника заместителя министра внутренних дел.

