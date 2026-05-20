Ексдружина полеглого шоумена-воїна Максима Неліпи показала його могилу й зворушила зізнанням

Максим Неліпа та його ексдружина Тамара / © Дизель Шоу Facebook

Колишня дружина загиблого українського телеведучого, шоумена та військового Максима Неліпи повернулася до Києва після тривалого перебування в Ізраїлі.

У фотоблогу Тамара Неліпа поділилася серією кадрів зі столиці та розповіла про емоції від повернення до рідного міста. Жінка зізналася, що поїздка викликала в неї хвилю ностальгії. Серед опублікованих фото також з'явився знімок із кладовища, де вона побувала на могилі колишнього чоловіка. Місце поховання військового на світлині вкрите синьо-жовтими квітами, державними прапорами та жалобними вінками зі стрічками від близьких і побратимів.

«Обожнюю Київ та відчуття себе тут... Ці спогади — їх неможливо передати! Я вдячна за кожну хвилину, проведену тут. Зараз багато справ, ні з ким не можу зустрітися, але впевнена, що кожний з нас відчуває цю підтримку та бажання побачитись... Обіймаю та з теплом у серці усіх пам'ятаю. Все обов'язково буде добре для кожного з нас!», — емоційно написала Тамара.

Могила Максима Неліпи / © instagram.com/tomanelipa

Також Тамара поділилася болісними словами про втрату колишнього чоловіка та зізналася, що біль не вщухає навіть через рік після трагедії.

«Минув лише рік, а нам досі дуже тебе не вистачає… Твої діти сумують за татом, а я — за тим, з ким було пов'язане ціле життя... Ти назавжди в наших серцях! Пам’ять про тебе залишиться у наших спогадах! Будь проклята війна, яка забирає найдорожчих», — написала Тамара.

Варто зазначити, що раніше навколо встановлення пам’ятника Максиму Неліпі виникла непроста ситуація. За словами брата полеглого захисника, родина вже тривалий час не може отримати дозвіл на встановлення постійного меморіалу через бюрократичні питання. Водночас Тамара публічно відреагувала на ці заяви й розкритикувала його позицію, заявивши про власні підозри щодо фінансових питань, пов’язаних зі зборами коштів.

