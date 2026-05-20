В Україні прогнозують літні відключення світла до 8 годин на добу: що відомо

Відключення світла влітку / © unsplash.com

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що влітку відключення світла можуть сягати 6–8 годин на добу. Такі відключення чекатимуть на українців за умови спеки понад +30 °C.

Про це Попенко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Через руйнування ТЕЦ та удари по гідроелектростанціях українська енергосистема має обмежені ресурси на покриття потреб у пікові години.

Це означає, що в умовах спеки та сильного холоду наразі українська енергосистема не справляється. Відключень електроенергії цього літа не уникнути, якщо триматимуться спекотні температури.

Пікове навантаження на енергосистему зазвичай зранку та ввечері, тож, імовірно, що літні вечори українцям доведеться проводити без світла.

Навіть імпорт електроенергії не дасть покрити всі потреби українців у години найбільшого споживання. Адже чимала кількість людей користується кондиціонерами, вентиляторами та іншими побутовими приладами в літній час.

На відключення світла влітку матимуть вплив не лише погодні умови, а й російські обстріли.

«Як показує практика 2023 року, відключення можуть сягати 6–8 годин на добу за температури понад +30 °C. Це наша реальність», — повідомив Олег Попенко.

Нагадаємо, Україна має шанси пройти літній період без відключень електроенергії, але лише за умови відсутності нових масованих обстрілів. Як зазначив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, ситуація влітку буде складною через капітальні ремонти енергосистеми.

Головною проблемою наразі залишаються пошкоджені енергоблоки на теплових та гідроелектростанціях. Водночас ситуацію можуть ускладнити погодні умови. Надмірна спека битиме по українській енергосистемі та підвищуватиме споживання.

Нардеп Сергій Нагорняк попереджає: якщо навесні обмеження будуть короткими, то влітку через спеку відключення світла можуть стати тривалішими.

