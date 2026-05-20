Камалія відсвяткувала 49-річчя з ексчоловіком і доньками й показала рідкісні фото з сімейного маєтку

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія поділилася милими фото зі святкування свого дня народження.

Кілька днів тому, 18 травня, артистці виповнилося 49 років, тож вона вирішила провести цей день у теплій атмосфері серед рідних і друзів. Святкування відбулося у сімейному маєтку під Києвом. До іменинниці завітали близькі люди, серед яких був і її колишній чоловік Мохаммад Захур, а також їхні доньки-близнята. Попри розлучення, родина продовжує підтримувати теплі стосунки.

Камалія також показала світлини, на яких позувала з близькими та друзями, а також похизувалася сюрпризами, підготовленими для неї. Зокрема, співачці подарували безліч букетів квітів і святковий торт, прикрашений її фотографією та солодким декором у вигляді мікрофона.

Камалія з найближчими / © instagram.com/kamaliyaofficial

Допис Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Ось так ми святкували мій день народження — з усмішками, теплом, любов’ю і людьми, які по-справжньому зробили цей день особливим. Дякую всім за привітання, обійми, щирість і світло, яке ви подарували мені цього дня. Такі моменти залишаються в серці назавжди», — поділилася артистка.

До слова, святкування відбулося на тлі непростих подій у житті співачки. Незадовго до дня народження Камалія повідомляла, що в її бізнес-центр влучив ворожий снаряд. Тоді виконавиця показувала наслідки руйнувань і розповідала про значні збитки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

