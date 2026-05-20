Аліна Гросу з чоловіком та сином / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу нарешті розсекретила, як назвала новонародженого сина від чоловіка — відомого актора.

Артистка ще в квітні оголосила, що народила первістка. На світ з’явився син виконавиці. Проте показувати малюка та розсекречувати його ім’я співачка не квапилась. Та нарешті Аліна Гросу втамувала цікавість фанів.

Артистка та її чоловік дали синові подвійне ім’я. Аліна Гросу говорить, що обирала вона, а коханий просто відкидав імена, що йому були не до вподоби. Отже, подружжя назвало сина Марк-Габріель. Щоправда, про це виконавиця повідомила в ребусі, який її підписники доволі швидко розгадали.

Аліна Гросу розсекретила ім’я сина / © instagram.com/alina_grosu

«У нього подвійне ім’я, обирали його разом з чоловіком. Точніше, обирала я, а він відсіював ті, котрі йому подобаються менше», — поділилась співачка.

Нагадаємо, Аліна Гросу перебуває в шлюбі та разом із чоловіком виховує сина. Нещодавно артистка розсекретила, коли насправді вийшла заміж вдруге. До речі, чоловіка виконавиця приховує, але її прихильники давно з’ясували, що ним став російський актор Роман Полянський, з яким вона закрутила роман задовго до початку повномасштабного вторгнення.

