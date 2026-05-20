Чоловік Полякової несподівано заговорив про минуле: "шлюб за розрахунком" та проблеми із законом
Вадим Буряковський шокував правдою про життя до знайомства зі співачкою.
Чоловік співачки Олі Полякової Вадим Буряковський вперше відверто розповів про проблеми через єврейське походження та перший шлюб «за розрахунком».
Бізнесмен поділився спогадами про роки юності у центрі Києва. Він зізнався, що зростав у єврейській родині й ще зі школи стикався з упередженим ставленням. Через це, каже, навчився постояти не лише за себе, а й за інших. За словами Буряковського, навіть ім’я йому дали неєврейське, аби уникнути зайвих проблем у майбутньому. Також чоловік пригадав, що навчався у великій школі, де конфлікти на національному ґрунті були не рідкістю. Саме тоді він сформував жорсткий характер.
«За радянських часів євреям було не дуже популярно. У нас називали це „інвалідом п’ятої графи“ за національністю. Тому мені дали неєврейське ім’я Вадим», — пригадав бізнесмен на каналі «Менора».
Вадим торкнувся і теми особистого життя. Він пригадав своє перше серйозне кохання, яке завершилося через еміграцію дівчини до США. У той період Буряковський служив в армії, а його батько тяжко хворів після кількох інсультів, тому залишити сім’ю він не зміг. Після цього у його житті з’явилася жінка на ім’я Роксолана, з якою він уклав офіційний шлюб. За словами бізнесмена, той союз був радше практичним рішенням, адже тоді він мав проблеми із законом і думав про можливий виїзд за кордон.
«У нас був шлюб більше за розрахунком. Їй було зручно через документи й візову підтримку. А в мене були певні пригоди із законом тоді радянським», — розповів Буряковський.
Також чоловік Олі Полякової поділився, як його родина сприйняла артистку. За його словами, спочатку в сім’ї дотримувалися традиції одружуватися лише з єврейками, однак майбутня невістка швидко завоювала прихильність матері. Остаточно все змінилося після народження доньки Маші — тоді Полякова стала для свекрухи по-справжньому рідною людиною.
«Коли Оля завагітніла, для мами це стало найголовнішим. А коли народилася дівчинка, Оля стала для неї най-най», — поділився бізнесмен.
