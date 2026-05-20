Чоловік Полякової несподівано заговорив про минуле: "шлюб за розрахунком" та проблеми із законом

Оля Полякова з чоловіком

Реклама

Чоловік співачки Олі Полякової Вадим Буряковський вперше відверто розповів про проблеми через єврейське походження та перший шлюб «за розрахунком».

Бізнесмен поділився спогадами про роки юності у центрі Києва. Він зізнався, що зростав у єврейській родині й ще зі школи стикався з упередженим ставленням. Через це, каже, навчився постояти не лише за себе, а й за інших. За словами Буряковського, навіть ім’я йому дали неєврейське, аби уникнути зайвих проблем у майбутньому. Також чоловік пригадав, що навчався у великій школі, де конфлікти на національному ґрунті були не рідкістю. Саме тоді він сформував жорсткий характер.

«За радянських часів євреям було не дуже популярно. У нас називали це „інвалідом п’ятої графи“ за національністю. Тому мені дали неєврейське ім’я Вадим», — пригадав бізнесмен на каналі «Менора».

Реклама

Вадим Буряковський

Вадим торкнувся і теми особистого життя. Він пригадав своє перше серйозне кохання, яке завершилося через еміграцію дівчини до США. У той період Буряковський служив в армії, а його батько тяжко хворів після кількох інсультів, тому залишити сім’ю він не зміг. Після цього у його житті з’явилася жінка на ім’я Роксолана, з якою він уклав офіційний шлюб. За словами бізнесмена, той союз був радше практичним рішенням, адже тоді він мав проблеми із законом і думав про можливий виїзд за кордон.

«У нас був шлюб більше за розрахунком. Їй було зручно через документи й візову підтримку. А в мене були певні пригоди із законом тоді радянським», — розповів Буряковський.

Вадим Буряковський

Також чоловік Олі Полякової поділився, як його родина сприйняла артистку. За його словами, спочатку в сім’ї дотримувалися традиції одружуватися лише з єврейками, однак майбутня невістка швидко завоювала прихильність матері. Остаточно все змінилося після народження доньки Маші — тоді Полякова стала для свекрухи по-справжньому рідною людиною.

«Коли Оля завагітніла, для мами це стало найголовнішим. А коли народилася дівчинка, Оля стала для неї най-най», — поділився бізнесмен.

Реклама

Вадим Буряковський

Нагадаємо, раніше чоловік Полякової заговорив про свої заробітки та що приносить йому дохід.

Новини партнерів