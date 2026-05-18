Камалія повідомила про "приліт" по її сімейному бізнесу і показала наслідки: "Втрата на 80 млн доларів"

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія повідомила про ворожий «приліт» по її сімейному бізнесу і показала наслідки.

У виконавиці та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, є бізнес-центр. Проте у ніч проти 14 травня будівля опинилась під ворожим обстрілом. Без влучань не минулось. Артистка показала, який зараз вигляд має бізнес-центр, де повністю повилітало скло, а всередині все перевернуте та розтрощене.

«У ніч із 13 на 14 травня російські окупанти „привітали“ нас із Захуром по-своєму — ударом по нашому бізнес-центру. По будівлі, де щодня працювали люди. По місцю, яке було частиною нашого життя багато років. Від 2014 року моя сім’я дуже багато втратила. Багато втратила у Луганську, на Донеччині, в Одесі. Але ось чергова наша втрата на 80 мільйонів доларів, але ми не здаємося», — говорить артистка.

Сімейний бізнес Камалії постраждав внаслідок обстрілу / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія зізналась, що це чималі збитки. За словами виконавиці, вони з чоловіком втратили 80 мільйонів доларів. Проте найголовніше для співачки те, що ніхто не постраждав. А тим часом Камалія та її чоловік й надалі підтримуватимуть Україну та допомагатимуть ЗСУ, аби прискорити перемогу над Росією.

«Захур від перших днів повномасштабної війни допомагає Україні, українським захисникам і людям, які постраждали від війни. Я також завжди була і залишаюся поруч із нашими військовими, волонтерами, дітьми та родинами, які потребують підтримки. Але жодні ракети, вибухи чи руйнування не змусять нас мовчати, боятися або зупинитися», — підсумувала артистка.

