Таїсія Повалій з сином

Співачка Таїсія Повалій, яка зрадила Україну заради російського паспорта та кар’єри в країні-агресорці, вперше відверто заговорила про фактичний розрив із єдиним сином Денисом.

Схоже, чоловік, який раніше підтримував проросійську матір, таки змінив політичні погляди. Після того, як співачка безперервно підігрує кремлівській пропаганді, він припинив з нею спілкуватися. В інтерв’ю одному з російських проєктів одіозна артистка поскаржилася, що серйозні конфлікти з сином почалися ще після Революції Гідності 2014 року. Тоді Денис навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві та, за словами Повалій, мав чітку проукраїнську позицію, що ще тоді дратувало її.

«Усі його друзі були „помаранчеві“. Вдома у нас були серйозні з’ясування стосунків», — побідкалася Повалій, фактично повторюючи типові наративи російської пропаганди про українців.

Нині Денис живе в Європі разом із дружиною та п’ятирічним сином Дем’яном. За словами співачки, син обмежив себе у спілкуванні з нею та лише вітає її з днем народження короткими повідомленнями. Також вона зізналася, що не підтримує зв’язок і з невісткою. Нині ж вона намагається створити образ «переосмисленої» людини, яка не зважає на те, що Україна щодня потерпає від російських ракет та обстрілів.

«Зараз ми не маємо зв’язку з ним. Денис вітає мене з днем народження і дуже коротко пише: „З днем народження, мам“. Я в цей момент згадую бабусь, які відпускали синів у далекі краї, щоб вони там створювали сім’ї. Коли ще жила в Україні, то багато що дозволяла собі, були статус, звання. Я вимагала особливої поведінки і в багатьох речах не мала права. Зараз я вже зовсім інша», — видала артистка.

