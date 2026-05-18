Путін зіткнувся з важким вибором: у розвідці Естонії пояснили, чому «фюрер» опинився у пастці

Російський «фюрер» Володимир Путін має мало вигідних варіантів в Україні. Його окупаційна армія не може суттєво просунутися на полі бою. Водночас західні санкції виснажують їхні ресурси.

Про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв’ю Reuters.

На п’ятому році повномасштабного вторгнення до України країна-агресорка Росія втрачає більше людей, ніж набирає. Окрім того, загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність.

«Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення», — наголосив Розін.

Водночас він наголосив, що що Захід повинен «продовжувати» запроваджувати санкції. Адже обмеження проти фінансового сектору РФ «дуже й дуже шкодять». Крім того, каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи.

«Я думаю, що зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій ситуації. Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати (санкції — Ред.)», — наголосив естонський розвідник.

Каупо Розін висловив думку про те, що Російська Федерація не відмовиться від мети — підкорення України, доки «фюрер» Володимир Путін залишатиметься при владі, а також збереже значні військові сили на українському кордоні навіть після закінчення війни.

«Військові амбіції з російського боку дуже й дуже великі», — висловився він і додав, що Москва буде продовжувати здійснювати диверсії на Заході, незважаючи на небезпеку для життя цивільного населення, бо розглядає такі атаки — «як щось, що не розпалює велику війну».

Нагадаємо, політолог Віктор Шлінчак наголошує на тому, що у Кремлі зростає невдоволення через війну. І хоч досі, наголошує експерт, частина кремлівських еліт досі намагається заробляти на війні, але інші вже усвідомлюють, що на РФ чека масштабний занепад.

Зокрема, з огляду на це «фюрер» РФ Володимир Путін не наважиться на загальну мобілізацію. Таке рішення може призвести до серйозної напруженості всередині армії та створити масштабні проблеми для економіки країни-агресорки, наголошує журналіст Віталій Портников.

