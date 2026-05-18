Зірку "Холостяка" Половинкіну екстрено госпіталізували після укусу кліща: Тарас Цимбалюк відреагував

Фіналістка шоу «Холостяк» Анастасія Половинкіна опинилася в лікарні після укусу кліща, а її стан настільки стривожив шанувальників, що на ситуацію відреагував навіть Тарас Цимбалюк.

Кілька днів блогерка тримала мовчанку та лише публікувала кадри з палати. На фото було видно, як друзі передавали їй їжу через вікно з ґратами. У соцмережах одразу припустили, що йдеться про інфекційне відділення. Лише згодом Анастасія пояснила, що причиною госпіталізації став кліщ. Нині дівчина вже повернулася додому, але зізнається: лікування буде тривалим. За словами медиків, організм дав серйозну реакцію після укусу.

Анастасія Половинкіна в лікарні / © instagram.com/polovynkina_

Блогерка поділилася, що весь день була на вулиці, ймовірно, тоді кліщ якось потрапив у волосся. Надвечір Насті стало дуже зле, але зірка не одразу звернула увагу на стан, списавши симптоми на перевтому.

Фіналістка шоу розповіла, що спочатку намагалася впоратися самостійно: пила гарячий чай і залишалася в ліжку. Однак самопочуття лише погіршувалося. У неї почали набрякати шия та зона скул, а вже перед походом до лікаря Настя вирішила помити голову. Саме тоді вона й виявила кліща у волоссі. Після цього дівчину терміново госпіталізували та поставили під крапельниці.

“Кліщі — це не смішно і треба бути дуже уважними!”— написала під дописом Анастасія.

Історія Насті викликала хвилю обговорень у Мережі. Підтримати її публічно вирішив і Тарас Цимбалюк. Актор коротко написав: «Обймаю, Настюш!». Втім, коментар миттєво спровокував суперечки серед підписників — користувачі почали активно обговорювати стосунки пари на проєкті «Холостяк».

