Владимир Путин / © Associated Press

У российского «фюрера» Владимира Путина мало выгодных вариантов в Украине. Его оккупационная армия не может существенно продвинуться на поле боя. В то же время западные санкции истощают их ресурсы.

Об этом заявил руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Reuters.

На пятом году полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия теряет больше людей, чем набирает. Кроме того, всеобщая мобилизация будет крайне непопулярной и потенциально подорвет стабильность.

«Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в том числе на высших уровнях, понимают, что у них есть большая проблема. Трудно сказать, что Путин думает на этот счет, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решения», — подчеркнул Розин.

В то же время он добавил, что Запад должен «продолжать» вводить санкции, ведь ограничения против финансового сектора РФ «очень и очень вредят». Кроме того, карательные меры по экспорту российской нефти ограничивают ее доходы.

«Я думаю, что сейчас для них очень сложный выбор. Трудно предположить, что они решат в этой ситуации. Сейчас не время сомневаться, просто давайте продолжать (санкции — Ред.)», — подчеркнул эстонский разведчик.

Каупо Розин выразил мнение, что Российская Федерация не откажется от цели — покорения Украины, пока «фюрер» Владимир Путин будет оставаться у власти, а также сохранит значительные военные силы на украинской границе даже после окончания войны.

«Военные амбиции с российской стороны очень и очень большие», — высказался он и добавил, что Москва будет продолжать осуществлять диверсии на Западе, несмотря на опасность для жизни гражданского населения, потому что рассматривает такие атаки «как нечто, что не разжигает большую войну».

Напомним, политолог Виктор Шлинчак отмечает то, что в Кремле растет недовольство из-за войны. И хотя до сих пор, отмечает он, часть кремлевских элит пытается зарабатывать на войне, другие уже осознают, что РФ ожидает масштабный упадок.

В частности, учитывая это, «фюрер» РФ Владимир Путин не решится на всеобщую мобилизацию. Такое решение может привести к серьезной напряженности внутри армии и создать масштабные проблемы для экономики страны-агрессора, отмечает журналист Виталий Портников.

Дата публикации 17:13, 15.05.26

