Мойте голову вот так — и надолго забудете о секущихся кончиках и ломкости волос: советы экспертов

Мягкон очищение, осторожное отношение к длине волос и регулярное увлажнение помогут сохранить их здоровыми, гладкими и ухоженными.

Секущиеся кончики — одна из самых распространенных проблем волос, которая портит даже самую аккуратную прическу. Многие тратят деньги на маски и салонные процедуры, но забывают, что правильное мытье головы играет едва ли не самую важную роль в здоровье волос. Трихологи и парикмахеры отмечают: иногда достаточно изменить привычный уход, чтобы значительно уменьшить ломкость и появление секущихся кончиков.

Какой главный секрет правильного мытья головы

Специалисты по уходу за волосами подчеркивают: основная ошибка — это неправильная техника мытья и чрезмерная механическая нагрузка на длину волос. Правильный подход выглядит так:

  • шампунь наносится только на кожу головы, а не всю длину;

  • образующейся пены достаточно, чтобы очистить волосы по всей длине;

  • не стоит активно тереть волосы — это главная причина ломкости.

Именно чрезмерное трение приводит к повреждению кутикулы волос и появлению секущихся кончиков.

Как правильно мыть голову, чтобы уменьшить повреждения

Перед мытьем волосы желательно аккуратно расчесать, чтобы уменьшить спутывание.

Во время мытья следует соблюдать следующие правила:

  • использовать теплую, а не горячую воду;

  • нежно массировать кожу головы подушечками пальцев;

  • не скручивать и не тереть волосы;

  • тщательно, но осторожно смывать шампунь.

После мытья важно не тереть волосы полотенцем, а лишь аккуратно промокнуть их.

Кроме правильного мытья, большое значение имеет дальнейший уход: использование кондиционера или маски по длине волос, защита волос от высоких температур, регулярное подрезание кончиков каждые 8 недель. Также важно увлажнять волосы с помощью масел или сывороток. Такие простые шаги помогают сохранить их структуру и уменьшить ломкость.

Почему появляются секущиеся кончики

Главные причины повреждения волос:

  • частое использование горячего стайлинга;

  • неправильное расчесывание мокрых волос;

  • агрессивное мытье и трение;

  • нехватка увлажнения и ухода.

Даже самые лучшие средства не принесут эффекта, если базовый уход выполняется неправильно.

