Ненастье надвигается на Украину: где будут грозы, град и сильный ветер

Во вторник, 19 мая, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за ухудшения погоды в ряде областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.



«19 мая днем в Украине, кроме запада, грозы. В южных и центральных (кроме Винницкой) областей местами град и шквалы 15-20 м/с», — сообщили синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Из-за усложнения погодных условий объявили I уровень опасности (желтый). В Укргидрометцентре отмечают, что непогода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Прогноз погоды на 19 мая.

В большинстве областей температура воздуха ночью будет 11-16° тепла, а днем — 21-26° тепла. Более прохладно будет на западе — ночью +7-12°, а днем +18-23°. В то же время, на востоке или северо-востоке страны пригреет до 29° тепла.

Прогноз погоды в Украине на день 19 мая. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено по территории Киева и Киевской области. Днем 19 мая в регионе ожидаются грозы. В столице также объявлен уровень опасности.

В Киеве температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла, а днем поднимется до +23-25 градусов. В Киевской области — ночью столбики термометров покажут +11-16°, а днем +21-26°.

Напомним, мы писали о том, что жара уже подбирается к границам Украины. Количество жарких дней, когда температура превышает +30°C, в некоторых регионах существенно превышает климатическую норму. Если раньше таких дней за лето могло быть меньше десяти, то в отдельные годы их фиксировали до тридцати.

