Как быстро сварить вкусное и нежное гороховое пюре без замачивания: повара раскрыли свой секрет

Гороховое пюре — простое, сытное и вкусное блюдо, которое любят за нежный вкус и кремовую текстуру. Однако многие хозяйки избегают его приготовления из-за длительного замачивания гороха и долгой варки. Оказывается, опытные повара давно пользуются хитрым способом, позволяющим сварить идеально мягкое пюре гораздо быстрее без многочасового ожидания. И для этого не требуются сложные кулинарные приемы.

В чем главный секрет быстрого приготовления гороха

Повара советуют добавлять во время варки обычную пищевую соду. Именно она помогает гороху гораздо быстрее размягчиться даже без предварительного замачивания.

На один литр воды достаточно лишь маленькой щепотки соды, главное, не переборщить, потому что излишек может повлиять на вкус блюда.

Благодаря этому простому трюку горох начинает быстрее развариваться и превращается в нежное пюре.

Как правильно варить гороховое пюре

Перед приготовлением горох следует хорошо промыть несколько раз холодной водой. Затем заливают горячей водой и ставят на средний огонь. После закипания добавляют щепотку соды и периодически снимают пену. Опытные повара также советуют не солить блюдо в начале варки, ведь соль может сделать горох жестким. Лучше всего добавлять ее уже в конце приготовления. Чтобы блюдо имело кремовую текстуру, готовый горох можно слегка перебить толокушкой или блендером. Для более насыщенного вкуса повара добавляют обжаренный лук, сливочное масло или немного сливок. Некоторые хозяйки также кладут в пюре запеченный чеснок — он придает блюду приятный аромат и мягкость.

Почему горох иногда долго не разваривается

Причина часто заключается в старом или пересушенном продукте.

Чем дольше хранился горох, тем больше времени ему нужно для приготовления.

Также влияет жесткость воды, поэтому бобовые варятся значительно дольше.

Именно поэтому маленькая щепотка соды стала популярным кулинарным лайфхаком среди многих поваров.

