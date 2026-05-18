ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин появилась на гонках в стильном костюме и с абсолютно новой прической

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили 10-й этап чемпионата мира FIA Formula E 2026 года, на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княжеская чета присутствовала на второй гонке уикенда. После напряженной гонки победу одержал британский гонщик Оливер Роуленд, опередив бразильца Фелипе Друговича и португальца Антонио Феликса да Косту.

Князь Альбер II вручил трофей победителю, а княгиня Шарлин наградила победителя, занявшего второе место.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Шарлин была одета в элегантный белый брючный костюм, который состоял из удлиненного жакета и брюк-клеш со стрелками. Она дополнила лук остроносыми туфлями-лодочками на каблуках, макияжем, серьгами с жемчугом и продемонстрировала новую стрижку, уложив волосы легкими волнами.

Князь Альбер носил темно-синий пиджак и светло-серые брюки в сочетании с голубой рубашкой и синим галстуком в мелкий принт.

Напомним, недавно Шарлин в брючном костюме фасона оверсайз посетила с мужем теннисный матч.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
292
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie