Княгиня Шарлин появилась на гонках в стильном костюме и с абсолютно новой прической
Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили 10-й этап чемпионата мира FIA Formula E 2026 года, на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.
Княжеская чета присутствовала на второй гонке уикенда. После напряженной гонки победу одержал британский гонщик Оливер Роуленд, опередив бразильца Фелипе Друговича и португальца Антонио Феликса да Косту.
Князь Альбер II вручил трофей победителю, а княгиня Шарлин наградила победителя, занявшего второе место.
Шарлин была одета в элегантный белый брючный костюм, который состоял из удлиненного жакета и брюк-клеш со стрелками. Она дополнила лук остроносыми туфлями-лодочками на каблуках, макияжем, серьгами с жемчугом и продемонстрировала новую стрижку, уложив волосы легкими волнами.
Князь Альбер носил темно-синий пиджак и светло-серые брюки в сочетании с голубой рубашкой и синим галстуком в мелкий принт.
Напомним, недавно Шарлин в брючном костюме фасона оверсайз посетила с мужем теннисный матч.