Во Франции фанаты сорвали матч своей команды и напали на 73-летнего тренера

Болельщики "Нанта" выбежали на поле и сорвали матч / скриншот видео

Матч заключительного тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Тулузой" был завершен досрочно из-за того, что фанаты хозяев выбежали на поле и устроили беспорядки.

"Нант" еще по итогам предпоследнего тура Лиги 1 потеряд все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Закрывал сезон клуб домашней игрой с "Тулузой", но поединок превратился в настоящий хаос.

Уже в середине первого тайма болельщики хозяев начали массово бросать на поле черные дымовые шашки, после чего часть болельщиков выбежала на газон "Стад де ла Божуар".

Отдельные фанаты даже напали на 73-летнего тренера "Нанта" Вахида Халилходжича — этот поединок должен был стать последним в его тренерской карьере.

Боснийский специалист был эмоционально разбит после инцидента и не сдерживал слез — ему стало плохо во время матча.

Далее "Нант" ожидает техническое поражение и строгое наказание от французской федерации футбола.

