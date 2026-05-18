Реальность, которую прячет Кремль: разведка получила секретные документы из России — о чем у них идет речь

Владимир Зеленский и Олег Луговский / © Офис президента Украины

Служба внешней разведки Украины (СВР) получила секретные внутренние документы РФ, демонстрирующие реальное состояние российской экономики из-за войны войны. Кремль старается скрыть эти данные от мира и собственного населения.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой СВР Олегом Луговским.

Нефтяной сектор: скважины закрываются, переработка падает

По его словам, первый весомый индикатор — это сокращение активных нефтяных скважин. Только одна российская нефтяная компания уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Зеленский объяснил, что из-за специфики российской нефтедобычи это ощутимые потери. Поскольку перезапуск скважин в России гораздо сложнее, чем в других нефтедобывающих странах.

Вторым индикатором он называет сокращение нефтепереработки по меньшей мере на 10% только через несколько месяцев этого года.

«Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем это направление наших активных действий наращивать», — убежден Зеленский.

Банковский кризис в РФ

Зеленский считает, что в РФ усугубляется банковский кризис.

«Достаточно убедительно выглядят также данные о банковском кризисе в России, а именно 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые другим путем не решить, и еще восемь банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения посторонних ресурсов», — сообщил он.

Кроме того, показатели дефицита федерального бюджета уже достигают почти 80 миллиардов долларов на пятом месяце года.

Попытки обхода санкций: РФ пытается привлечь компании из США

Владимир Зеленский поручил руководителю СЗР Олегу Луговскому дозированно обнародовать информацию о том, как РФ пытается спасти свою финансовую ситуацию за счет иностранного бизнеса.

В частности, разведка зафиксировали попытки наладить вывоз зерна из оккупированного Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов.

«Будем информировать партнеров. Фиксируем и попытки завести в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира», — подытожил Зеленский.

