Водителей предупреждают о "пьяных" оленях на дорогах: почему это опасно
Полиция предупреждает водителей об опасности из-за пьяных оленей на дорогах Франции.
Во Франции правоохранители призвали водителей проявлять повышенную бдительность на дорогах из-за появления «пьяных» оленей и серн, дезориентированных из-за употребления загрязненных фруктов.
Причины и проявления нетипичного поведения животных
По данным правоохранителей, в последние дни вблизи трасс и сельских дорог зафиксирован значительный рост количества случаев опасного поведения диких животных.
Специалисты объясняют это тем, что весной в лесах и садах остаются прошлогодние фрукты. В результате природного процесса ферментации в плодах образуется алкоголь, который и вызывает опьянение у животных.
После употребления таких фруктов серны и олени могут:
терять координацию;
резко выбегать на проезжую часть;
вести себя агрессивно или хаотично;
не реагировать на шум транспортных средств;
оставаться на дороге дольше обычного.
Рекомендации для водителей
В этой связи полиция призвала автомобилистов снижать скорость в сумерках и ночью, а также быть особенно внимательными при движении в лесистых районах.
Французские правоохранители отмечают, что столкновение с большим диким животным представляет повышенную опасность для водителей мотоциклов и малогабаритных автомобилей.
«Будьте осторожны за рулем и следите за обочинами», — призвали в полиции департамента Мозель.
Аварии с участием диких животных являются распространенной проблемой для Франции, в частности, в регионах с большим количеством лесов и заповедников. Подобные случаи странного поведения животных из-за перезрелых и ферментированных плодов ранее неоднократно фиксировались в других странах Европы и Северной Америки, чаще всего в весенний и осенний периоды.
