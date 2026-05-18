Водителей предупреждают о "пьяных" оленях на дорогах: почему это опасно

Во Франции правоохранители призвали водителей проявлять повышенную бдительность на дорогах из-за появления «пьяных» оленей и серн, дезориентированных из-за употребления загрязненных фруктов.

Об этом сообщает Czechia-online.

Причины и проявления нетипичного поведения животных

По данным правоохранителей, в последние дни вблизи трасс и сельских дорог зафиксирован значительный рост количества случаев опасного поведения диких животных.

Специалисты объясняют это тем, что весной в лесах и садах остаются прошлогодние фрукты. В результате природного процесса ферментации в плодах образуется алкоголь, который и вызывает опьянение у животных.

После употребления таких фруктов серны и олени могут:

терять координацию;

резко выбегать на проезжую часть;

вести себя агрессивно или хаотично;

не реагировать на шум транспортных средств;

оставаться на дороге дольше обычного.

Рекомендации для водителей

В этой связи полиция призвала автомобилистов снижать скорость в сумерках и ночью, а также быть особенно внимательными при движении в лесистых районах.

Французские правоохранители отмечают, что столкновение с большим диким животным представляет повышенную опасность для водителей мотоциклов и малогабаритных автомобилей.

«Будьте осторожны за рулем и следите за обочинами», — призвали в полиции департамента Мозель.

Аварии с участием диких животных являются распространенной проблемой для Франции, в частности, в регионах с большим количеством лесов и заповедников. Подобные случаи странного поведения животных из-за перезрелых и ферментированных плодов ранее неоднократно фиксировались в других странах Европы и Северной Америки, чаще всего в весенний и осенний периоды.

