ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

Водителей предупреждают о "пьяных" оленях на дорогах: почему это опасно

Полиция предупреждает водителей об опасности из-за пьяных оленей на дорогах Франции.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Авто

Авто

Во Франции правоохранители призвали водителей проявлять повышенную бдительность на дорогах из-за появления «пьяных» оленей и серн, дезориентированных из-за употребления загрязненных фруктов.

Об этом сообщает Czechia-online.

Причины и проявления нетипичного поведения животных

По данным правоохранителей, в последние дни вблизи трасс и сельских дорог зафиксирован значительный рост количества случаев опасного поведения диких животных.

Специалисты объясняют это тем, что весной в лесах и садах остаются прошлогодние фрукты. В результате природного процесса ферментации в плодах образуется алкоголь, который и вызывает опьянение у животных.

После употребления таких фруктов серны и олени могут:

  • терять координацию;

  • резко выбегать на проезжую часть;

  • вести себя агрессивно или хаотично;

  • не реагировать на шум транспортных средств;

  • оставаться на дороге дольше обычного.

Рекомендации для водителей

В этой связи полиция призвала автомобилистов снижать скорость в сумерках и ночью, а также быть особенно внимательными при движении в лесистых районах.

Французские правоохранители отмечают, что столкновение с большим диким животным представляет повышенную опасность для водителей мотоциклов и малогабаритных автомобилей.

«Будьте осторожны за рулем и следите за обочинами», — призвали в полиции департамента Мозель.

Аварии с участием диких животных являются распространенной проблемой для Франции, в частности, в регионах с большим количеством лесов и заповедников. Подобные случаи странного поведения животных из-за перезрелых и ферментированных плодов ранее неоднократно фиксировались в других странах Европы и Северной Америки, чаще всего в весенний и осенний периоды.

Напомним, обычное действие, которое водители выполняют ежедневно, может закончиться аварией. Эксперты советуют использовать технику Dutch reach во избежание опасных ситуаций с велосипедистами и мотоциклистами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie