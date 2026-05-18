Водіїв попереджають про "п’яних" оленів на дорогах: чому це небезпечно

У Франції правоохоронці закликали водіїв проявляти підвищену пильність на дорогах через появу «п’яних» оленів та сарн, які дезорієнтовані через вживання заброджених фруктів.

Про це повідомляє Czechia-online.

Причини та прояви нетипової поведінки тварин

За даними правоохоронців, останніми днями поблизу трас та сільських доріг зафіксовано значне зростання кількості випадків небезпечної поведінки диких тварин.

Фахівці пояснюють це тим, що навесні в лісах та садах залишаються торішні фрукти. Внаслідок природного процесу ферментації у плодах утворюється алкоголь, який і викликає сп’яніння у тварин.

Після вживання таких фруктів сарни та олені можуть:

втрачати координацію;

різко вибігати на проїжджу частину;

поводитися агресивно або хаотично;

не реагувати на шум транспортних засобів;

залишатися на дорозі довше, ніж зазвичай.

Рекомендації для водіїв

У зв’язку з цим поліція закликала автомобілістів знижувати швидкість у сутінках і вночі, а також бути особливо уважними під час руху в лісистих районах.

Французькі правоохоронці наголошують, що зіткнення з великою дикою твариною становить підвищену небезпеку для водіїв мотоциклів та малогабаритних автомобілів.

«Будьте обережні за кермом і стежте за узбіччями», — закликали у поліції департаменту Мозель.

Аварії за участю диких тварин є поширеною проблемою для Франції, зокрема у регіонах із великою кількістю лісів та заповідників. Подібні випадки дивної поведінки тварин через перестиглі та ферментовані плоди раніше неодноразово фіксували в інших країнах Європи та Північної Америки, найчастіше — у весняний та осінній періоди.

Нагадаємо, звичайна дія, яку водії виконують щодня, може закінчитися аварією. Експерти радять використовувати техніку Dutch reach, щоб уникнути небезпечних ситуацій із велосипедистами та мотоциклістами.

