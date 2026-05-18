Китайская петля для Путина: с чем он вернется из Пекина и что визит означает для Украины

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Визит президента России Владимира Путина в Китай вряд ли станет прорывным. Он направлен на подтверждение Пекином его статуса-кво. В свою очередь КНР будет требовать от Москвы уступок в вопросах Арктики и ее ресурсов.

Такое мнение руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко высказал на своей Facebook-странице.

По словам эксперта, пока Китай не планирует пересматривать свои отношения с Россией.

«КНР пока не собирается что-то менять в отношениях с РФ. Следовательно, этот визит должен продлить на время неписаное соглашение: Китай не хочет победы России, но и не допустит ее поражения«, — считает Денисенко.

Какие результаты визита Трампа в Китай?

По его мнению, визит президента США Трампа в Пекин помог стабилизировать отношения между Вашингтоном и Пекином. В то же время политолог отметил, что остается непонятным, были ли достигнуты дополнительные договоренности за закрытыми дверями.

Он обратил внимание на представительную бизнес-делегацию, которая сопровождала Трампа, что может свидетельствовать о более широком формате потенциальных соглашений. Денисенко предположил, что их результаты могут стать заметными уже в сентябре во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в США и, вероятно, будут использоваться Трампом в предвыборной кампании.

«Как бы там ни было, но стороны точно договорились о двух перемириях: торговом и тайваньском. При этом у США в кармане есть закрытый Ормузский пролив, а у Китая — редкоземельные металлы. Первые понимают: открытие Ормуза облегчает жизнь Китая и уменьшает выгоду американских нефтяных компаний, вторые знают, что без редкоземов США не проживут, как минимум, еще несколько лет», — говорится в заметке эксперта.

Визит Путина в Китай — чего ожидать?

Комментируя предстоящий визит Путина в Пекин, Денисенко отметил, что вряд ли стоит ожидать прорывных результатов. По его словам, Россия пытается одновременно заинтересовать и Китай, и США одинаковыми ресурсными и логистическими проектами — в частности Северным морским путем, арктическими углеводородами и редкоземельными металлами.

«При этом Россия очень хочет, чтобы купили оба, таким образом сделав Россию необходимой и для США, и для КНР. У нас явно недооценивают эту игру россиян, хотя она потенциально может стать для нас проблемой», — акцентировал политолог.

Он также отметил, что визит Путина в Китай будет направлен прежде всего на подтверждение статус-кво Пекина. В то же время КНР, по словам эксперта, может требовать от Москвы новых уступок, в частности по территориям для развития инфраструктуры Северного морского пути.

«Дело в том, что КНР уже запустила свои северные торговые караваны и строит корабли именно для этого пути (не атомные ледоколы, а именно корабли). Но эти караваны идут без остановки, не заходя в порты, прежде всего из-за отсутствия нормальных баз и логистической инфраструктуры. Как по мне, главная лакмусовая бумажка этого визита — это именно уступки или их отсутствие в вопросах Арктики и ее ресурсов«, — пояснил Денисенко.

Вопрос Украины

Отдельно он обратил внимание на то, что украинский вопрос фактически не обсуждался во время контактов между США и Китаем. По мнению эксперта, это связано с тем, что тема Украины пока не является частью ключевой повестки дня Пекина.

«Выход из этого тупика, как по мне, лежит в расширении переговорной группы и расширении вообще поля переговоров. Но пока этот вариант не воспринимается ни в Киеве, ни, тем более в Москве. Вашингтон вообще не мыслит этими категориями. Однако у нас есть время до сентября, чтобы изменить эту ситуацию и вставить украинский вопрос в повестку дня встречи Трамп — Си«, — резюмировал Денисенко.

Что известно о визите Путина в Китай в мае?

Напомним, накануне Кремль анонсировал визит Путина в Китай по приглашению Си, который состоится 19 — 20 мая. Сообщалось, что стороны обсудят двусторонние отношения, международные и региональные проблемы, а по итогам переговоров планируют подписать совместное заявление и ряд других документов.

По мнению председателя правления Института мировой политики Виктора Шлинчака, российский диктатор посетит Пекин, чтобы убедить китайского лидера в полном контроле РФ над войной против Украины и сохранить поддержку КНР. Эксперт подчеркнул, что Китай имеет рычаги влияния для остановки боевых действий, поэтому Украине и ЕС важно вести диалог с Пекином о прекращении огня.

