Подземелье в центре Киева планируют превратить в паркинг-укрытие: что известно

Эксперт объяснил, что нужно сделать, чтобы превратить подземный ТЦ в Киеве на паркинг

В Киеве рассматривают возможность использования помещений подземного ТЦ «Метроград» в качестве паркинга и укрытия. По словам Константина Усова, заместителя главы КГГА, когда-то это был хороший ТЦ, а сейчас, по мнению чиновника, он на 60% запущен и не имеет перспектив для развития. Более того, по словам Усова, 75% площадей ТЦ находятся в собственности россиян.

Замглавы КГГА отмечает, что киевляне уже не хотят спускаться под землю ни за покупками, ни для того, чтобы переходить улицы под землей в центре города, только в качестве укрытия.

КГГА: пора отобрать «Метроград» у россиян

Константин Усов рассказывает, что сейчас столичная власть ищет пути, чтобы исследовать, подлежит ли этот объект общественному выкупу или национализации, потому что 75% ТЦ «Метроград» принадлежит россиянам.

«Также рассматривается возможность передачи ТЦ общине Киева, чтобы мы переделали его самостоятельно или совместно с инвесторами в подземный паркинг-укрытие», — заявил Константин Усов.

Чиновник подчеркивает, что это будет беспрецедентное решение, поскольку такого в Украине никто еще не делал.

«Будем заказывать архитектурное исследование. И если нам архитекторы подтвердят, что сможем сделать туда заезды и выезды, дымоотводы и определенные инженерные решения, которые должны присутствовать в паркинге, тогда зададим этот вопрос перед государством: а почему мы до сих пор не забрали „Метроград“ у россиян?», — говорит Усов.

Подземный город от Бессарабского рынка — история в четверть века

Речь идет о целом подземном городке площадью около 17 тысяч квадратных метров. ТЦ «Метроград» был открыт в 2001 году, а до этого улица от Крещатика на Бессарабской площади до площади Украинских Героев (тогда Льва Толстого) была перерыта гигантским котлованом.

В это время началась «мода» в Киеве на строительство подземных ТЦ — они появились возле станций метро «Шулявская» и «Дружбы народов» (теперь «Зверинецкая»). А самые большие по площади под Майданом Независимости и «Метроград» на Бессарабской площади, напротив рынка.

В ТЦ действуют многочисленные магазины одежды, косметики, сувениров, обуви, кафе и супермаркет. Тут есть большая пешеходная зона с многочисленными входами и выходами из подземелья.

Кстати, в свое время эксперты отмечали, что строительство подземного ТЦ перед Бессарабским рынком было ошибкой тогдашней власти: мол, в 2000 году стоило строить подземный тоннель, который разгрузил бы значительную часть транспорта в центральной части Киева, а вместо тоннеля построили ТЦ.

Спрос на парковку в центре Киева очень высок

Что касается идеи превращения ТЦ в паркинг, то, по мнению экспертов, спрос на парковку в центре столицы очень высок, и сегодня он явно не покрывается предложением.

«В центре Киева сосредоточено много рабочих мест и точек тяготения для жителей города, тогда как общественный транспорт пока не обеспечивает достаточно удобную альтернативу всем поездкам. Поэтому многие люди вынуждены пользоваться автомобилями. И как результат паркуются с нарушениями или оставляют авто вдали от места назначения. Поэтому любые новые парковочные места в центре почти гарантированно будут иметь спрос», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Превращение ТЦ в паркинг: что следует учесть

Но, по мнению эксперта, ключевой вопрос здесь — экономика такого проекта.

«Если создавать паркоместа вдоль улиц, то себестоимость их содержания относительно невелика — фактически это содержание дорожной инфраструктуры и администрирование парковки. Подземный паркинг — это совсем другой уровень расходов: строительство, вентиляция, безопасность, электричество, обслуживание, амортизация», — подчеркивает Беспалов.

Потому, по словам специалиста, все упирается в тариф.

«Если паркинг в „Метрограде“ сможет работать по рыночным тарифам, которые будут покрывать все расходы, приносить городу доход, и при этом оставаться приемлемыми для водителей, то это может быть вполне нормальным инвестиционным проектом. Но если экономика не сложится и для окупаемости придется устанавливать условные 100-200 грн в час, возникает вопрос: будет ли такой паркинг конкурентным и действительно ли им будут пользоваться? Потому что тогда многие водители будут просто выбирать дешевле уличную парковку», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Еще одно «ярмо» на городской бюджет?

А самый плохой сценарий — если разницу между реальной себестоимостью и тарифом начнут покрывать за счет городского бюджета. То есть фактически все киевляне будут дотировать автомобилепользование, которое и так в городе очень высокое.

«По моему мнению, это неэффективно и несправедливо. Поэтому сначала нужно честно определить модель: либо это коммерческий проект, который сам себя окупает, либо это скрытая бюджетная дотировка автомобилей в центре города. Если это первый вариант, пусть пространство работает, приносит пользу, налоги и доход городу. Теоретически прибыль от такого объекта даже можно было бы направлять на развитие общественного транспорта», — говорит эксперт.

Паркинг после экономического обоснования

Вместе с тем Дмитрий Беспалов опасается, что эксплуатация столь сложного подземного сооружения может оказаться слишком дорогой, чтобы окупаться только на средства парковки без бюджетных дотаций.

«И здесь есть риск повторения истории с другими коммунальными паркингами, которые так и не стали прибыльными и фактически финансируются за счет налогоплательщиков. Как, например, паркинг возле Киевского зоопарка. Поэтому я очень осторожно относился бы к идее коммунального паркинга без прозрачного экономического обоснования. Частный — пожалуйста, но со справедливым налогообложением», — заключает эксперт.

Какими будут дальнейшие действия мэрии по ТЦ «Метроград», после заявлений заместителя председателя КГГА, пока неизвестно. ТСН.ua поинтересовался дальнейшими планами города по этому вопросу и направил соответствующий запрос. В случае получения ответа, мы его опубликуем.

