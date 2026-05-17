ВСУ разбили технику и ликвидировали более тысячи россиян: данные Генштаба
По состоянию на 17 мая 2026 года Россия потеряла около 1348790 человек и 11938 танков.
Российская армия продолжает терпеть потерь в технике и живой силе. За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1170 захватчиков и уничтожили десятки единиц вражеской артиллерии.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.26 ориентировочно составили
личного состава — около 1 348 790 (+1 170) человек
танков — 11 938 (+1)
боевых бронированных машин — 24 578 (+4)
артиллерийских систем — 42 215 (+82)
РСЗО — 1 790 (+2)
средства ПВО — 1 384 (+3)
самолетов — 436 (+1)
вертолетов — 352
наземных робототехнических комплексов — 1 410 (+13)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 295 454 (+2 131)
крылатые ракеты — 4 628 (+2)
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 97 118 (+325)
специальная техника — 4 196 (+5)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.