ВСУ разбили технику и ликвидировали более тысячи россиян: данные Генштаба

По состоянию на 17 мая 2026 года Россия потеряла около 1348790 человек и 11938 танков.

Оккупант / © Associated Press

Российская армия продолжает терпеть потерь в технике и живой силе. За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1170 захватчиков и уничтожили десятки единиц вражеской артиллерии.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.26 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 348 790 (+1 170) человек

  • танков — 11 938 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 578 (+4)

  • артиллерийских систем — 42 215 (+82)

  • РСЗО — 1 790 (+2)

  • средства ПВО — 1 384 (+3)

  • самолетов — 436 (+1)

  • вертолетов — 352

  • наземных робототехнических комплексов — 1 410 (+13)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 295 454 (+2 131)

  • крылатые ракеты — 4 628 (+2)

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 97 118 (+325)

  • специальная техника — 4 196 (+5)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.

