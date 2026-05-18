Москва. / © Associated Press

Украинские дроны нанесли удары по нескольким оборонно-промышленным предприятиям России и объектам нефтяной инфраструктуры в Москве и Московской области в ночь на 17 мая. Атаки произошли после усиленных массированных обстрелов Украины 13-14 мая.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: серия ударов ВСУ доказала, что Россия не способна эффективно защищать столицу. Это вызвало сильнейшее разочарование в российском ультранационалистическом информационном пространстве. В то же время, реакция Кремля, отмечают в ISW, была достаточно сдержанной и «направленной на уменьшение их влияния».

В частности, спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова раскритиковала атаки за их якобы «воздействие на гражданское население», не упомянув о нескольких успешных ударах по российским оборонно-промышленным заводам и объектам нефтяной инфраструктуры.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, России все еще «нельзя угрожать как ядерному государству, и само его существование не может быть под угрозой».

«Заявление Пескова, похоже, имплицитно указывает на серьезность атак, пытаясь справиться с ожиданиями общественности относительно того, как отреагирует Кремль», — считают американские аналитики.

Независимое российское медиа «Агентство» сообщило, что государственные прокремлевские телеканалы посвятили около одной минуты ударам по Москве, лишь коротко сосредоточившись на реакции на гражданские последствия. В то же время росСМИ заявили, мол, РФ уже нанесла «ответные удары» по Украине. Хотя, замечают в Институте, характер этого заявленного возмездия неясен.

Российские ультранационалистические милблогеры жестко отреагировали на украинские удары по Москве. В частности, они заявили о неэффективности российской ПВО, особенно в Московской области, а также пожаловались на рост ударных возможностей Украины.

Милблогеры призвали власти создать многоэшелонную и единую сеть противовоздушной обороны, направленную на противодействие беспилотникам на широкой территории вокруг Москвы, а также систему раннего предупреждения. Ведь ВСУ расширяют масштабы и интенсивность своих ударов на большом расстоянии и напрягают противовоздушную оборону страны-агрессора.

В то же время некоторые российские милблогеры призвали Москву нанести ответные удары. В частности, тактическим ядерным оружием. Кроме того, они подвергли критике Кремль, назвав его реакцию «неадекватной».

«Российские милблогеры неоднократно отмечали провалы в противовоздушной обороне России и призывали к ответным ударам, поскольку Кремль постоянно не защищает или не укрепляет тыловую противовоздушную оборону России», — отмечают в ISW.

Удары ВСУ по объектам в Москве и Московской области ночью 17 мая. Фото: ISW.

Массированная атака на Москву — что известно

Вечером 16 мая началась массированная атака БпЛА на Москву. Работу московских аэропортов пришлось экстренно приостановить, а местные жители сообщали о многочисленных звуках взрывов. В то же время мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что якобы российские войска сбили более 120 беспилотников над Москвой в течение 16 и 17 мая.

Генштаб Украины сообщил, что были нанесены удары по нескольким объектам возле Москвы — по заводу полупроводников «Ангстрем», по нефтеперекачивающей станции Солнечногорска, по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и по нефтеперекачивающей станции Володарска.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нанесли удары по целям в Москве и области в ответ на российские удары по украинским городам. По его словам, «война возвращается в "родную гавань"».

