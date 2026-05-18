Сезон полуниці: чим корисна ягода та коли стає небезпечною для здоров'я

В Україні починається сезон полуниці / © Associated Press

Реклама

Напевно, немає людини, яка б не любила полуницю, але навіть серед найбільших шанувальників мало хто знає, з чим найкраще їсти ці ягоди. Деякі поєднання збільшують калорійність, інші обтяжують травлення або посилюють коливання рівня цукру в крові, тому навіть через один неправильний інгредієнт вони перестають бути легкими та корисними.

Про це пише Pyszności.

Цукор та солодкі добавки

Самі по собі полуниці містять близько 30–35 ккал на 100 г та 5–6 г природних цукрів, тому їх можна віднести до категорії легких страв. Проблема виникає тоді, коли до них додають цукор, сироп або солодку глазур. Вже одна ложка цукру — це близько 20 г вуглеводів і майже 80 ккал, тому порція швидко перестає вважатися легкою та здоровою. Такий набір підвищує рівень глюкози в крові швидше, ніж самі фрукти, оскільки клітковина з полуниці пригнічується великою дозою простих цукрів. Це призводить до скорочення відчуття ситості та більшого бажання з'їсти ще одну порцію. Якщо хочеться зберегти легкість страви, краще покластися на природну солодкість фруктів або, для урізноманітнення смаку, скропити полуниці лимонним соком.

Реклама

Сметана та вершки

Правда полягає в тому, що поєднання полуниці з вершками або іншою жирною добавкою псує її ніжний смак. Самі вершки 30-відсоткової жирності містять близько 300 ккал на 100 г та майже 30 г жиру, тож навіть невелика порція значно підвищує калорійність десерту. Жир уповільнює спорожнення шлунка, тому фрукти довше затримуються в ньому, що часто призводить до відчуття важкості або здуття живота. Таке поєднання також втрачає свою свіжість і освіжаючі властивості, оскільки природна кислотність полуниці приглушується жиром. Якщо комусь важлива легкість, найкращим рішенням буде вибір натурального йогурту з меншим вмістом жиру або значне зменшення кількості вершків.

Молоко та молочні продукти

Поєднання полуниці з молоком не у всіх діє однаково добре. Молоко 2% жирності містить близько 50 ккал на 100 мл, а також лактозу, тобто молочний цукор, який для багатьох травних систем є неабияким викликом. Якщо організм має з ним проблеми, то після такого прийому їжі з’являться здуття живота або загальний дискомфорт. Полуниці містять органічні кислоти, а молоко — лактозу та білки, тому для більш чутливих людей такий коктейль важче перетравлюється, ніж самі фрукти.

Кращим варіантом зазвичай є натуральний йогурт або кефір, оскільки вони містять молочнокислі бактерії та менше лактози, ніж молоко.

Білий хліб та солодка випічка

Поєднання полуниці з білим хлібом або солодкою випічкою швидко перетворює легкий десерт на страву з величезною кількістю вуглеводів. Біла булочка містить у середньому 280 ккал на 100 г, переважно у вигляді крохмалю, який в організмі швидко перетворюється на глюкозу. Якщо додати до цього фрукти з природними цукрами, рівень глюкози в крові зросте швидше, ніж після вживання самих полуниць. Такий стрибок сприяє посиленню апетиту і бажанню з’їсти ще одну порцію вже найближчим часом. У солодких тістечках додаються ще жир і цукор, тому калорійність зростає як на дріжджах. Якщо вам важлива стабільніша енергія, краще поєднувати полуницю з цільнозерновими продуктами або джерелом білка, наприклад, горіхами або йогуртом.

Реклама

Алкоголь і десерти на його основі

Поєднання полуниці з алкоголем змінює спосіб, у який організм справляється з цукрами. Алкоголь має близько 7 ккал на 1 г, а келих лікеру або солодкого вина додатково забезпечує значну порцію цукру. Такий десерт перестає бути лише задоволенням, оскільки стає також каторгою, наприклад, для печінки. Організм у першу чергу займається розщепленням алкоголю, тому метаболізм глюкози відходить на другий план. Така ситуація може призвести до більших коливань рівня цукру в крові та швидшого зниження енергії після їжі. Крім того, алкоголь подразнює слизову оболонку шлунка, а в поєднанні з кислотністю полуниці може викликати дискомфорт у травному тракті.

Продукти, що викликають здуття живота та важко перетравлюються

Поєднання полуниці з важкоперетравними продуктами, такими як бобові або жирні страви, також сприяє виникненню проблем з травленням. Бобові містять олігосахариди, тобто вуглеводи, які не перетравлюються в тонкому кишечнику і потрапляють у товстий кишечник, де піддаються ферментації. Полуниці містять клітковину та органічні кислоти, тому така суміш збільшує кількість газів і болю. Крім того, важкі страви уповільнюють роботу шлунка, тому фрукти затримуються в ньому довше, ніж при легкому прийомі їжі, а це також збільшує ризик здуття живота та дискомфорту після їжі.

Штучні добавки та готові поливки

Готові поливки та штучні добавки швидко перетворюють полуницю з натуральної закуски на щонайменше сумнівний десерт. Середній ароматизований сироп містить близько 300 ккал на 100 г, і ця калорійність походить переважно з простих цукрів, часто у вигляді глюкозо-фруктозного сиропу. Такий склад, без сумніву, послаблює користь фруктових інгредієнтів. У багатьох глазурях також містяться барвники, ароматизатори та загусники, які відповідають за поліпшення зовнішнього вигляду та консистенції, але не несуть харчової цінності. Не можна забувати про те, що вони також можуть посилювати здуття живота та відчуття важкості після їжі. Найкраще приготувати соус самостійно на основі якісного какао та йогурту, а солодкість додати, наприклад, за допомогою еритритолу, тобто підсолоджувача без калорій.

Полуниці — це легкий і дуже корисний фрукт, але спосіб їх поєднання з іншими продуктами змінює їхній вплив на організм, на жаль, найчастіше в гірший бік. Багато популярних поєднань підвищують калорійність, прискорюють коливання рівня цукру або ускладнюють травлення, хоча здаються цілком нешкідливими. Найпростіші рішення завжди виявляються найкращими, оскільки дають змогу зберегти природний смак і склад полуниці. Продумане, раціональне складання страви захищає від зайвого навантаження та краще використовує те, що є найкращим у полуниці. Ці фрукти найкраще смакують у вівсянці та на омлеті.

Реклама

Нагадаємо, скільки яєць можна з'їсти на тиждень без шкоди для здоров'я.

Новини партнерів