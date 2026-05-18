У "Межигір’ї" пішов під воду корабель-ресторан Януковича "Галеон" (відео)

Корабель-ресторан «Галеон» затопило / © скриншот з відео

У колишній резиденції експрезидента України Віктора Януковича «Межигір’я» частково затонув плавучий ресторан «Галеон». Вода в Київському водосховищі різко піднялася, через що судно почало йти під воду. Працівники парку наразі намагаються ліквідувати наслідки.

Про це повідомили соцмережі, в парку-пам’ятці «Межигір’я» та прокоментували для ТСН.ua у ДСНС Київської області.

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, що «Галеон» у «Межигір’ї» частково затонув. На оприлюднених кадрах помітно, що вода піднялася до рівня нижніх дверей і вікон судна-ресторану, а сам об’єкт значно осів у воду.

На Facebook-сторінці парку-пам’ятки «Межигір’я» повідомили, що через різке підвищення рівня води в Київському водосховищі вода почала потрапляти до «Галеона», розташованого на території комплексу.

Працівники парку оперативно відреагували на ситуацію та одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків. Для відкачування води залучили всю наявну техніку та обладнання, зокрема помпи, насоси й автомобільну техніку.

«Попри вжиті заходи зупинити потрапляння води до корабля не вдалося. З метою збереження майна керівництвом було ухвалено рішення щодо врятування рухомого майна, яке перебувало на борту. Станом на зараз частина корабля залишається підтопленою», — йдеться у заяві парку.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.

У ДСНС Київської області зазначили, що інформація про затоплення плавзасобу «Галеон» до них не надходила.

«Станом на зараз заявки про проведення рятувальних робіт у Межигір’ї нам не надходили», — повідомили там для ТСН.ua.

Дата публікації 14:25, 18.05.26

До слова, торік стало відомо, що Янукович проживає у Сочі в маєтку «Благодать» на схилі однойменної гори. Рублена садиба з зеленою покрівлею нагадує «Межигір’я» у меншому масштабі. Будівництво комплексу на ділянці Сочинського нацпарку розпочалося ще 2012 року під виглядом «пансіонату сімейного типу». На закритій території розташовані головний будинок із мармуровою підлогою та панорамним видом на море, гостьові та службові будівлі, приватна церква, тенісний корт, штучне озеро, глибокі свердловини, а поруч — господарство з садами та пасіками. Витрати на утримання маєтку сягають близько 700 тис. руб. на місяць і покриваються через компанію «Софіна», яка орендує землю та має на балансі сотні мільйонів рублів.

