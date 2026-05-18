Бронювання від мобілізації: у Мінекономіки відповіли, чи змінять перелік критичних підприємств

Бронювання від мобілізації / © ТСН

Реклама

В Україні на сьогодні заброньовано від мобілізації 1,37 мільйона громадян.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів міністр економіки Олексій Соболев, коментуючи майбутню реформу процесу бронювання, яку наразі готує Міністерство оборони.

За словами урядовця, попри суспільні дискусії, система демонструє свою стабільність, а за останній рік кількість заброньованих зросла лише «незначно».

Реклама

Економічний ефект: чому ці люди мають бронь

Олексій Соболев наголосив, що заброньовані громадяни становлять трохи більше ніж 1 мільйон із 10 мільйонів офіційно працюючих українців. Водночас підприємства, де вони працевлаштовані, забезпечують колосальну підтримку бюджету.

«Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. Це дійсно критичні підприємства, які мають працювати для функціонування держави», — підкреслив міністр.

Наразі чіткий пріоритет у бронюванні мають чотири ключові сектори:

оборонно-промисловий комплекс (ОПК);

енергетика;

медицина;

житлово-комунальне господарство (ЖКГ).

Крім того, 100% можливість забронювати працівників надано підприємствам, які функціонують на прифронтових територіях.

Реклама

Чи переглянуть списки та галузі?

Міністр запевнив, що система не є статичною, а переліки критичних підприємств регулярно переглядаються — приблизно раз на 6–9 місяців, аби «система була живою та чесною».

Водночас Соболев закликав зняти спекуляції щодо того, що реформа «зламає» чинний режим бронювання. Головна мета діалогу з Міноборони — знайти баланс та залучити прихований резерв.

«Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які виключені з формальної зайнятості й не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали», — резюмував очільник Мінекономіки.

Урядовець також додав, що попереду на українців чекають нові «хвилі стосовно бронювання», оскільки триває постійне коригування системи під потреби фронту та тилу.

Реклама

Раніше ми писали про те, що в Україні готують велику реформу мобілізації. Влада планує перейменувати ТЦК, змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.

Новини партнерів