Кіркоров заявив про допомогу на "Євробаченні-2026" Болгарії: українець з команди DARA розкрив правду

Філіп Кіркоров і Nicholas Chobb

Український режисер Nicholas Chobb, який працював у команді переможниці «Євробачення-2026» DARA, відреагував на гучні заяви путініста Філіпа Кіркорова про нібито його причетність до тріумфу Болгарії.

Як відомо, ще перед гранд-фіналом одіозний співак заявив, що буцімто допомагав представниці Болгарії з постановкою номера на конкурсі. Втім, жодного офіційного підтвердження від DARA чи болгарського мовника так і не з’явилося, як і сам путініст не надав жодних доказів.

Натомість стало відомо, що над переможним номером працювала міжнародна команда, до якої входили й українські митці. Один із них — креативний консультант Nicholas Chobb. Він прокоментував свою участь у створенні виступу для «Музвару».

«Я працював із командою Болгарії як creative advisor — людина, до якої продюсерська команда зверталася за творчою оцінкою та рекомендаціями щодо перформансу. Брав участь у розробці вигляду та функціоналу основної декорації номера разом з українським художником-постановником, а також у створенні відеоконтенту для LED-екранів», — поділився режисер.

Виступ DARA на «Євробаченні-2026» і Nicholas Chobb / © t.me/muzvar_ua

Окремо Nicholas Chobb прокоментував і заяви Кіркорова про його нібито залученість до номера. Українець зізнався, що це стало несподіванкою для нього, адже під час роботи над номером Болгарії ніколи не виринало ім’я путініста та сам він його не бачив. Тож режисер припустив, для чого маріонетка путіна видав таку заяву насправді.

«Про Кіркорова я вперше дізнався сьогодні з Threads. На всіх етапах підготовки номера — від моменту обрання пісні учасниці до фінального виступу — жодної згадки про його участь з боку продюсерської чи режисерської команди не було. Тому я не можу підтвердити його причетність до створення перформансу, над яким я працював. Гадаю, що його спроби приписати собі дотичність до перемоги виглядають як особиста ініціатива нагадати про себе і про те, звідки він родом. Болгарія — одна з небагатьох країн, куди, ймовірно, йому відкритий в’їзд і де він матиме можливість приїхати на свій „улюблений конкурс“», — наголосив креативний радник.

