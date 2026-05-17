Директор "Євробачення" після неоднозначних заяв про РФ на конкурсі різко змінив свою риторику

Директор «Євробачення» Мартін Грін після хвилі обурення через заяви про можливе повернення Росії на конкурс несподівано змінив риторику.

На пресконференції перед гранд-фіналом «Євробачення-2026» у Відні він запевнив, що наразі жодних переговорів щодо повернення РФ до конкурсу не ведеться.

«Дозвольте мені висловитись цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російської телетрансляції на „Євробачення“ не ведеться. І жодних планів щодо цього немає», — наголосив Грін, пише Суспільне.

Такою заявою директор конкурсу фактично спробував заспокоїти фанів, які різко відреагували на його попередні слова для британського радіо LBC. Напередодні медіа повідомило, що Мартін Грін нібито допустив «теоретичну» можливість повернення Росії на конкурс.

Ба більше, тоді він заявив, що РФ дискваліфікували 2022 року не через повномасштабну війну проти України, а через те, що російський мовник не зміг довести свою незалежність від влади країни-агресорки. Саме ця теза викликала хвилю критики у соцмережах та серед єврофанів.

Тепер же Грін почав виправдовуватися й пояснювати, що його слова «неправильно витлумачили». Під час нової заяви він навіть звернувся до журналістів зі словами про «дещо неправильно трактовану інформацію у пресі».

Нагадаємо, Росію офіційно усунули від участі в «Євробаченні» 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Європейська мовна спілка заявила про солідарність з Україною та пояснила, що участь РФ суперечить цінностям конкурсу.

