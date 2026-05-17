В Україні стався землетрус: що відомо про наслідки

Землетрус. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Вранці 17 травня у Полтавській області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи були майже не відчутними і не мали наслідків.

Про сейсмічну активність на Полтавщині повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 6:39 у Полтавському районі, поблизу Диканської громади.

Місцевих мешканців, які могли відчути сейсмічну активність, просять повідомити про це фахівців для уточнення енергетичних параметрів землетрусу.

Встановлена наразі магнітуда землетрусу становила 2,6 за шкалою Ріхтера, його епіцентр перебував на глибині 4 кілометри.

За класифікацією сейсмологів, він належить до ледве відчутних.

Сейсмічну активність на Полтавщині фіксують вже вдруге за останній час.

Землетруси в Україні — останні новини

Нагадаємо, що 28 березня в межах Мачухівської територіальної громади на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2. Тоді епіцентр розташовувався у на глибині близько 8 кілометрів. Поштовхи теж класифікували як слабкі та ледве відчутні.

У травні двічі фіксували землетрус на Закарпатті. 8 травня стався землетрус магнітудою 2,0 бала. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Виноградів на глибині 3 кілометри.

У ніч проти 12 травня у Хустському районі Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала.

