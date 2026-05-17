Ціла країна отримає ChatGPT Plus безкоштовно: є лише одна умова

Мальта першою у світі надасть своїм громадянам безкоштовний річний доступ до ChatGPT Plus. Для цього потрібно буде пройти онлайн-курс з основ штучного інтелекту.

Про це йдеться в повідомленні OpenAI.

Безкоштовну підписку зможуть отримати громадяни Мальти, які завершать спеціальний навчальний курс, розроблений Мальтійським університетом. Програма охоплює базові теми, пов’язані зі штучним інтелектом, а також правила відповідального використання таких технологій у побуті та на роботі.

Курс буде доступний і для громадян Мальти, які проживають за кордоном. Запуск програми запланований на травень 2026 року.

Уряд Мальти називає ініціативу частиною підготовки громадян до цифрової епохи. Міністр економіки, підприємництва та стратегічних проєктів Сільвіо Шембрі заявив, що країна не хоче, аби її громадяни «відставали в цифрову епоху».

«Мальта стала першою країною, яка започаткувала партнерство такого масштабу. Ми ставимо наших громадян на передній план глобальних змін», — сказав він.

Фінансові умови угоди між урядом Мальти та OpenAI не розкриваються.

За даними компанії, мета програми — не лише надати доступ до платної версії ChatGPT, а й навчити людей безпечніше та ефективніше користуватися інструментами штучного інтелекту.

