Як розморозити морозилку за декілька хвилин: про цей хитрий трюк майже ніхто не знає

Як швидко розморозити морозилку

Розморожування морозильної камери для багатьох залишається одним із найнеприємніших домашніх обов’язків. Лід тане годинами, вода розтікається по кухні, а сам процес забирає багато часу та сил. Проте досвідчені господині давно користуються простим методом, який допомагає значно пришвидшити розморожування без ножів, сколювання льоду та ризику пошкодити техніку.

Як швидко розморозити морозилку

Господині радять використовувати каструлю або миску з дуже гарячою водою. Після вимкнення морозильної камери всередину ставлять ємність з окропом і швидко зачиняють дверцята.

Гаряча пара починає активно розтоплювати лід, завдяки чому навіть товсті крижані шари значно швидше відходять від стінок. У багатьох випадках великі шматки льоду буквально відпадають самі вже через кілька хвилин.

Чому не можна сколювати лід ножем

Фахівці наголошують: механічне видалення льоду — одна з найпоширеніших причин поломки морозильної камери. Ніж або металевий предмет можуть пошкодити внутрішні стінки чи трубки з холодоагентом.

У такому випадку ремонт обійдеться значно дорожче, ніж звичайне розморожування. Саме тому експерти радять використовувати лише безпечні методи з теплом та парою.

Як пришвидшити процес розморожування морозилки

Для кращого результату на дно морозилки можна покласти рушники або серветки, які швидко вбиратимуть воду.

Деякі господині також ставлять поруч невеликий вентилятор або використовують фен на мінімальному теплому режимі. Однак фен потрібно тримати на безпечній відстані та не допускати контакту електроприладу з водою.

Чому морозилка швидко обростає льодом

Найчастіше причина полягає у частому відкриванні дверцят або поганому ущільнювачі. Тепле повітря потрапляє всередину, утворюється конденсат, який поступово перетворюється на лід.

Також проблема може виникати через гарячі продукти, які ставлять у морозильну камеру без попереднього охолодження.

Експерти радять регулярно перевіряти ущільнювачі на дверцятах та не перевантажувати морозильну камеру продуктами. Також важливо періодично протирати внутрішні поверхні від вологи.

Після повного розморожування деякі господині злегка змащують чисті стінки тонким шаром гліцерину — це допомагає льоду повільніше накопичуватися.

