Сили оборони уразили ключовий об’єкт ВПК РФ

У ніч проти 17 травня 2026 року Сили оборони України завдали серії ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ, включно з підприємствами військово-промислового комплексу, командними пунктами та місцями зосередження живої сили противника.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про це офіційно.

Як повідомляється, для ураження цілей на території Московської області застосовувалися українські розробки, зокрема RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ «GLADIATOR» та інші системи. В операціях брали участь підрозділи 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», а також 1-го окремого центру безпілотних систем.

Українська зброя вразила об’єкти ВПК РФ у Московській області та на фронті

Зокрема, у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», яке спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та мікросхем для високоточної зброї.

«Підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога», — зазначається у повідомленні.

Також ураження зафіксовано по насосній станції «Солнечногорская» в Московській області, яка використовується в системі нафтопродуктопроводу та забезпечує перекачування пального, зокрема для потреб російської армії. На об’єкті виникла пожежа.

Під удар потрапили командні пункти противника на Донеччині, а також пункти управління БпЛА на Харківщині, Херсонщині та Донеччині.

Повідомляється і про ураження скупчень живої сили окупантів у Донецькій, Запорізькій та Курській областях РФ.

У Силах оборони заявляють, що такі дії мають системний характер і спрямовані на послаблення військового потенціалу противника.

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України», — йдеться у повідомленні.

