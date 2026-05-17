ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Онучка королеви Єлизавети II працює на кінній виставці у Віндзорі: фото із заходу

Леді Луїза Віндзор працює на Королівській кінній виставці у Віндзорі, яка проходить у Гоум-парку Віндзорського замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Це улюблена кінна виставка її покійної бабусі – королеви Єлизавети ІІ. Дочка герцога та герцогині Единбурзьких була помічена за тим, як керувала на Королівському кінному шоу у Віндзорі, а раніше повідомлялося, що вона отримала роботу на цьому заході.

22-річна леді Луїза Віндзор поставилася до своєї роботи на Королівському кінному шоу у Віндзорі дуже серйозно, і її сфотографували як раз коли вона підказувала своїм батькам, герцогу та герцогині Единбурзьким, показуючи їм, де краще зайняти місця на заході.

Леді Луїза Віндзор і її батьки / © Getty Images

Леді Луїза Віндзор і її батьки / © Getty Images

Королівська особа, яка не має титулу принцеси, була одягнена у світловідбивну куртку і синій оксамитовий капелюх, вона виконувала обов'язки розпорядника заходу, допомагаючи людям зайняти відведені їм місця і стежачи за тим, щоб вони залишалися за металевими огорожами.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / © Getty Images

Герцог та герцогиня Единбурзькі / © Getty Images

Незважаючи на те, що леді Луїза стежила за тим, щоб її батьки дотримувалися всіх правил, її можна було побачити у радісній розмові з Софі та Едвардом, які також відвідали цей кінний захід, причому туди приїжджали кілька днів поспіль.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie