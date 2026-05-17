Онучка королеви Єлизавети II працює на кінній виставці у Віндзорі: фото із заходу

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Реклама

Це улюблена кінна виставка її покійної бабусі – королеви Єлизавети ІІ. Дочка герцога та герцогині Единбурзьких була помічена за тим, як керувала на Королівському кінному шоу у Віндзорі, а раніше повідомлялося, що вона отримала роботу на цьому заході.

22-річна леді Луїза Віндзор поставилася до своєї роботи на Королівському кінному шоу у Віндзорі дуже серйозно, і її сфотографували як раз коли вона підказувала своїм батькам, герцогу та герцогині Единбурзьким, показуючи їм, де краще зайняти місця на заході.

Леді Луїза Віндзор і її батьки / © Getty Images

Королівська особа, яка не має титулу принцеси, була одягнена у світловідбивну куртку і синій оксамитовий капелюх, вона виконувала обов'язки розпорядника заходу, допомагаючи людям зайняти відведені їм місця і стежачи за тим, щоб вони залишалися за металевими огорожами.

Реклама

Герцог та герцогиня Единбурзькі / © Getty Images

Незважаючи на те, що леді Луїза стежила за тим, щоб її батьки дотримувалися всіх правил, її можна було побачити у радісній розмові з Софі та Едвардом, які також відвідали цей кінний захід, причому туди приїжджали кілька днів поспіль.

Новини партнерів