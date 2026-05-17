"Євробачення-2026": текст і переклад пісні Bangaranga співачки з Болгарії DARA
Свій трек співачка з Болгарії писала за допомогою композитора, який славиться зв’язками з РФ.
Переможницею «Євробачення-2026» вперше в історії конкурсу стала представниця Болгарії DARA з вибуховою піснею Bangaranga.
У гранд-фіналі у Відні артистка підкорила глядачів яскравим шоу з балканською енергетикою та у підсумку здобула 516 балів від журі й телеглядачів. Втім, тріумф Болгарії супроводжувався і хвилею обговорень через команду авторів конкурсного треку. Над Bangaranga працювали Anne Judith Wik, румунський продюсер Cristian Tarcea та грецький композитор Дімітріс Контопулос. Саме ім’я останнього викликало найбільше суперечок серед єврофанів.
Композитор роками співпрацював із російськими представниками на «Євробаченні», коли РФ ще брала участь у конкурсі. Зокрема, він писав пісні для сестер Толмачових і Сергія Лазарєва, а також неодноразово працював із путіністом Філіпом Кіркоровим. Ба більше, у соцмережах Контопулос досі публікує контент із Росії, чим лише підігріває критику довкола своєї персони.
Попри скандальний бекграунд одного з авторів, Bangaranga вже після фіналу стрімко набирає популярності у Мережі. Окрему цікавість у фанів викликала сама назва треку. Як пояснила переможниця після фіналу, слово «Bangaranga» є вигаданим авторським неологізмом і символізує внутрішню енергію людини, «зв’язок із Всесвітом, природою».
Тим часом сайт ТСН.ua ділиться текстом та перекладом переможної пісні Bangaranga.
Bangaranga — текст пісні
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot (I, I, I, I)
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Blindin' lights
Welcome to the riot (I, I, I, I)
I’m the bangaran—
(I know) I’m the bangaran—
I’m an angel, I’m a demon, I’m a psycho for no reason
I’m a mover, I’m a teaser, I don’t follow, I’m the leader
Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up
I’ma, I’ma let you get so hooked, I’ma leave you shook
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot (I, I, I, I)
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Blindin' lights
Welcome to the riot (I, I, I, I)
I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangaran—
Close to the edge, I can feel it inside
Bodies on bodies and sparks 'bout to fly
Yeah, I, I
I’m 'bout to lose my mind, mind
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran— bangaranga, bangaranga, bangaranga) Blindin' lights
(I’m the bangaran— bangaranga, bangaranga, bangaranga) Welcome to the riot (I, I, I, I)
I’m a rebel (Rebel), I’m a danger (Danger)
I’m a mover (Mover) for freedom
Let me light you, light you up, let me light you up
Come on, let me pull you in so deep, I’m gon' leave you weak
(I know) I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangaran— (Ooh)
Bangaranga — переклад пісні
Повстань,
Віддайся сяйву сліпучих вогнів,
Цієї ночі ніхто не засне —
Ласкаво просимо до бунту.
Повстань,
Віддайся сяйву сліпучих вогнів,
Цієї ночі ніхто не засне —
Ласкаво просимо до бунту.
(Я — Bangaranga) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Я — Bangaranga) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Я — Bangaranga) Сліпучі вогні,
Ласкаво просимо до бунту.
Я — Bangaranga.
Я — і янгол, і демон,
Божевільна без причини.
Я — вогонь і я — спокуса,
Не слідую — я лідирую.
Дай мені тебе запалити,
Дай здійняти тебе до небес.
Я тебе затягну у все це,
Що земля піде з-під ніг.
Повстань,
Віддайся сяйву сліпучих вогнів,
Цієї ночі ніхто не засне —
Ласкаво просимо до бунту.
(Я — Bangaranga) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Я — Bangaranga) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Я — Bangaranga) Сліпучі вогні,
Ласкаво просимо до бунту.
Я — Bangaranga.
Я стою на самій межі
І відчуваю це всім єством.
Тіла зливаються в натовпі,
Іскри ось-ось спалахнуть вогнем.
Так, я…
Втрачаю розум цієї миті.
(Я — Bangaranga) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Я — Bangaranga) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Я — Bangaranga) Сліпучі вогні,
Ласкаво просимо до бунту.
Я — Bangaranga.
Я — бунтарка,
Я — небезпека,
Я — рух свободи.
Дай мені тебе запалити,
Дай здійняти тебе до небес.
Я тебе затягну у все це,
Що земля піде з-під ніг.
Я знаю —
Я Bangaranga.
Bangaranga, bangaranga, bangaranga — я Bangaranga,
Bangaranga, bangaranga, bangaranga…
Я — Bangaranga.
Нагадаємо, Україна цьогоріч на «Євробаченні-2026» посіла дев’яте місце. LELÉKA вже відреагувала на результати голосування і зізналася, чи задоволена собою.