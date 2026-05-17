Кінець диктатора близько: Путіна можуть ліквідувати внаслідок "палацового" перевороту

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом майже не залишає підземних бункерів через посилену параною та страх за власне життя. Експерти зазначають, що колишній образ «сильного лідера» змінився на повну самоізоляцію в ретельно захищених підземних комплексах, один з яких розташований під його величезною резиденцією на скелі.

Про це пише Daily Star.

Російська еліта більше не сприймає президента як сильного лідера. Натомість у його діях вбачають непередбачуваність, яка через розв’язану війну в Україні знищила економічні досягнення країни за останні десятиліття. Водночас аналітики зазначають, що жодні системи безпеки, бункери чи таємні комунікації не зможуть захистити керівника Кремля, якщо найближче оточення вирішить усунути його від влади.

«Палацовий переворот» стане кінцем правління Путіна

Експертка з російської політики в Університеті Аберіствіт Дженні Мазерс, вважає, що ми можемо спостерігати «жорстоке повторення історії». На думку Матерс, найімовірнішим кінцем для правління Путіна стане «палацовий переворот», який буде скоєний політичними елітами.

Поки росіяни відчуває на собі наслідки зростаючої інфляції, у Кремлі суттєво посилилися заходи безпеки через панічний страх Путіна перед можливим замахом. Російський керівник практично перестав з’являтися у своїх звичних резиденціях на Валдаї та в Москві через побоювання, що його ж оточення може організувати атаку безпілотників.

Натомість він перебрався до підземних укріплень, зокрема до глибоко ешелонованого бункера під палацом у Геленджику. Щоб приховати тривалу відсутність правителя, пропаганда використовує заздалегідь відзняті матеріали, створюючи ілюзію його активної роботи. Крім того, контроль у самому Кремлі став настільки суворим, що тепер абсолютно кожного відвідувача піддають ретельному особистому обшуку.

Путін все ще утримує владу

Незважаючи на колосальні втрати у війні проти України, Володимир Путін усе ще утримує владу, зазначає Мазерс. За її словами, прогнозувати падіння авторитарних режимів вкрай важко: диктатор контролює все до останнього моменту, поки система раптово не ламається.

Наразі очільник Кремля убезпечив себе від заколотів: спецслужби не лише охороняють його, а й шпигують за рештою політичної еліти, блокуючи будь-які спроби потенційних суперників зміцнити власні позиції.

«Путін оточив себе низкою запобіжників від повалення, таких як забезпечення належного захисту з боку служб безпеки, використання їх для стеження за іншими членами політичної еліти та забезпечення того, щоб жоден потенційний суперник не зміг створити незалежну базу влади», — зауважила експертка.

Найбільша перешкода для усунення Путіна

Експертка з російської політики в Університеті Аберіствіт доктор Мазерс стверджує, що невдоволення всередині Росії є цілком реальним. Людей дедалі більше обурюють затяжна війна в Україні, величезні втрати та падіння рівня життя.

Проте навіть якщо верхівка наважиться усунути Путіна, головною перешкодою стане відсутність очевидного наступника.

«Це одна з найбільших перешкод для усунення Путіна — ким би його замінили? Він так добре впорався з усуненням або дискредитацією можливих наступників, що важко уявити, хто мав би достатній авторитет і авторитет, щоб претендувати на звання його наступника», — зауважила експертка.

Поки що очільнику Кремля вдається тримати оточення під контролем завдяки залякуванню та забезпеченню їхнього особистого добробуту в обмін на лояльність. Але через дедалі відкритішу критику економічного розвалу в медіапросторі час для чинного режиму починає спливати.

