Дрони РФ без упину атакують центр України: "прилетіло" на Київщині, під ударом — цивільна інфраструктура

У Київській області зафіксували наслідки чергової російської атаки дронами. У Броварському районі пошкоджено будівлю АТП та приватні будинки, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, повітряні атаки російських військ по області не припиняються. Під ударами ворожих безпілотників знову опинилася цивільна інфраструктура.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки.

На щастя, за попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

На місцях влучань і пошкоджень працюють усі необхідні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та координують надання допомоги людям, чиї оселі зазнали пошкоджень.

В ОВА закликали жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час атак перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

