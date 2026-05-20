НПЗ "Лукойла" у вогні: ЗСУ влаштували пекельну "просмажку" в тилах Кремля — що вразили

Пожежа на НПЗ (ілюстративне фото) / © Associated Press

Сили оборони України 19 травня та в ніч проти 20 травня завдали ударів по важливих об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод у Нижньогородській області РФ, нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3», пункти управління, склади боєприпасів і місця зосередження живої сили противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, під удар потрапила установка первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» у районі міста Кстово Нижньогородської області РФ. Після ураження на об’єкті виникла пожежа.

Також попередньо підтверджено результати удару по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у населеному пункті Семибратово Ярославської області РФ. За інформацією Генштабу, там пошкоджено чотири резервуари загальним об’ємом 140 тисяч кубометрів.

У ЗСУ наголошують, що ця станція є важливим елементом російської системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора.

Удари по пунктах управління та складах

Окрім нафтових об’єктів на території РФ, Сили оборони уразили низку військових цілей на окупованих територіях України.

Зокрема, удари завдано по пунктах управління противника у Соледарі Донецької області, а також по командно-спостережних пунктах окупантів у районах Любимівки на Херсонщині та Іванівського на Донеччині.

Також українські воїни уразили пункти управління ворожими безпілотниками у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області РФ.

Під ударом — жива сила, боєприпаси та ремонтний підрозділ

Серед інших цілей були місця зосередження живої сили російських військ. Ураження зафіксовано в районах Новоукраїнки Запорізької області, а також Мирного, Сніжного та Донецька на Донеччині.

Крім того, Сили оборони вдарили по складу боєприпасів окупантів у районі Маринівки Запорізької області та по ремонтному підрозділу противника у Сіверськодонецьку Луганської області.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для припинення збройної агресії РФ проти України.

Також нагадаємо, що українські дрони 20 травня атакували НПЗ у Кстово Нижньогородської області Росії та хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Виникли пожежі.

