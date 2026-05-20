ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

НПЗ "Лукойла" у вогні: ЗСУ влаштували пекельну "просмажку" в тилах Кремля — що вразили

Сили оборони України 19 травня та в ніч проти 20 травня завдали ударів по низці важливих об’єктів РФ, зокрема по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» і нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3». 

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Пожежа на НПЗ (ілюстративне фото)

Пожежа на НПЗ (ілюстративне фото) / © Associated Press

Сили оборони України 19 травня та в ніч проти 20 травня завдали ударів по важливих об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод у Нижньогородській області РФ, нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3», пункти управління, склади боєприпасів і місця зосередження живої сили противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, під удар потрапила установка первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» у районі міста Кстово Нижньогородської області РФ. Після ураження на об’єкті виникла пожежа.

Також попередньо підтверджено результати удару по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у населеному пункті Семибратово Ярославської області РФ. За інформацією Генштабу, там пошкоджено чотири резервуари загальним об’ємом 140 тисяч кубометрів.

У ЗСУ наголошують, що ця станція є важливим елементом російської системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора.

Удари по пунктах управління та складах

Окрім нафтових об’єктів на території РФ, Сили оборони уразили низку військових цілей на окупованих територіях України.

Зокрема, удари завдано по пунктах управління противника у Соледарі Донецької області, а також по командно-спостережних пунктах окупантів у районах Любимівки на Херсонщині та Іванівського на Донеччині.

Також українські воїни уразили пункти управління ворожими безпілотниками у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області РФ.

Під ударом — жива сила, боєприпаси та ремонтний підрозділ

Серед інших цілей були місця зосередження живої сили російських військ. Ураження зафіксовано в районах Новоукраїнки Запорізької області, а також Мирного, Сніжного та Донецька на Донеччині.

Крім того, Сили оборони вдарили по складу боєприпасів окупантів у районі Маринівки Запорізької області та по ремонтному підрозділу противника у Сіверськодонецьку Луганської області.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для припинення збройної агресії РФ проти України.

Також нагадаємо, що українські дрони 20 травня атакували НПЗ у Кстово Нижньогородської області Росії та хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Виникли пожежі.

Раніше Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» і нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Росії. На підприємстві «Лукойл» спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань та збитки ворога наразі уточнюються.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie