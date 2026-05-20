До Росії завітали “добрі” дрони: вибухи розірвали дві області, над ключовим НПЗ палає (фото, відео)

Пожежа на НПЗ у Кстово після атаки дронів 20 травня / © Exilenova+

Доповнено додатковими матеріалами

Українські дрони 20 травня атакували НПЗ у Кстово Нижньогородської області Росії та хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Виникли пожежі.

Про це повідомили телеграм-канали та волонтер, радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

У соцмережах з’явилася інформація про результативний удар Сил оборони України по підприємству «Невинномиський Азот». За попередньою інформацією, на території заводу спалахнула пожежа.

На відео з телеграм-каналів видно, що російська ППО вела хаотичний вогонь над промисловою зоною хімзаводу.

Також про атаку заявили у місті Кстово, де, за словами очевидців, під ударом опинився нафтопереробний завод. Мешканці скаржаться на сильний запах гару та стверджують, що один із дронів був розміром із «кукурудзник».

«Зараз українські дрони атакують НПЗ у Кстові Нижньогородської області. Він є одним із найбільших виробників автомобільного бензину та авіаційного гасу в РФ, який забезпечує пальним російську армію. Атака триває», — написав у Мережі Стерненко.

Крім того, він підтвердив ураження підприємства «Невинномиський Азот». Завод є одним із найбільших хімічних комбінатів Росії та виробляє аміак, метанол і технічні кислоти, які використовуються у виробництві вибухових речовин.

Дата публікації 08:25, 20.05.26

Нагадаємо, 18 та 19 травня Сили оборони України успішно уразили два важливі об’єкти паливно-енергетичного комплексу Росії. Під удар потрапив один із найбільших російських НПЗ — «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово, де після вибуху спалахнула пожежа. Також українські захисники уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» поблизу селища Семибратово Ярославської області.

