Вперше в історії: Естонія збила український дрон, який летів на Росію

Український дрон / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

У повітряному просторі Естонії вперше збили безпілотник, який, ймовірно, має українське походження. На перехоплення апарату підняли винищувачі F-16 місії НАТО. Влада Естонії вже пояснила, як дрон опинився в небі Балтії.

Про це повідомили Delfi та ERR.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що в повітряний простір країни, ймовірно, залетів безпілотник українського походження. Його збив винищувач місії повітряної поліції Балтії поблизу Каблікюла на півдні Естонії. О 12:55 Сили оборони країни повідомили, що оголошена раніше загроза дронів у регіоні Південної Естонії минула.

Певкур зазначив, що дрон увійшов до повітряного простору Естонії, після чого літаки Балтійської місії знищили його в районі між озером Виртс’ярв і містом Пильтсамаа.

«Вперше ми самі збили дрон», — наголосив міністр.

Федоров вибачився за український дрон в Естонії

За його словами, ймовірно, дрон був українського походження та прямував до цілей на території Росії. За словами Певкура, після інциденту міністр оборони України Михайло Федоров вибачився за ситуацію під час телефонної розмови.

Очільник волості Пильтсамаа Тааві Аас повідомив, що безпілотник, за попередніми даними, впав у районі Каблакюла.

«Наші радари та системи ВПС зафіксували потенційну повітряну загрозу ще до того, як вона досягла Естонії», — заявив Певкур.

Після того як дрон перетнув кордон Естонії, були задіяні всі передбачені процедури реагування, а авіація Балтійської місії повітряної поліції піднялася в небо. На загрозу відреагував румунський підрозділ повітряної поліції, що базується у литовському Шяуляї та використовує винищувачі General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Саме вони ліквідували безпілотник.

«Безпілотник упав у болотистій місцевості, наразі тривають пошуки уламків», — сказав міністр.

Він також закликав громадян не наближатися до уламків і не торкатися їх.

Командувач ВПС Естонії бригадний генерал Рійво Валге повідомив, що загроза в повітряному просторі Латвії залишається актуальною.

«Не виключено, що ситуація може повторитися ще сьогодні», — зазначив він.

Розслідуванням інциденту займаються Поліція безпеки Естонії та військово-повітряні сили.

Як український дрон залетів до Естонії?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна заявив, що інцидент підтвердив ефективність системи повітряної оборони НАТО.

«Я вдячний союзникам по НАТО, зокрема румунському підрозділу повітряної поліції, за швидке реагування», — сказав він.

Цахкна також наголосив, що Україна має законне право завдавати ударів по російських військових об’єктах, щоб послабити здатність РФ вести агресивну війну.

«Естонія не дозволяла використовувати свій повітряний простір для атак на Росію. Такі випадки пов’язані з російськими засобами радіоелектронної боротьби«, — додав очільник МЗС.

«Наші можливості та можливості наших союзників швидко адаптуються для протидії загрозі дронів, що підтверджує безпілотник, збитий сьогодні над центральною Естонією місією повітряної поліції НАТО. Найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через російське радіоелектронне втручання«, — заявив у соцмережах голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон.

Нагадаємо, раніше влада Естонії закликала Україну краще контролювати маршрути далекобійних дронів через випадки їхніх зальотів до повітряного простору країн Балтії під час атак на РФ. Хоча головною загрозою сторони вважають російську агресію, естонське МЗС непокоїться, що Росія може перехоплювати українські БпЛА і спрямовувати їх на країни НАТО, що загрожує цивільним. Міністри оборони обох країн обговорили заходи безпеки, серед яких зміна траєкторій польотів та впровадження систем автоматичного дистанційного знищення безпілотників у разі відхилення від курсу.

