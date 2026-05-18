У Литві розбився невідомий безпілотник: підозрюють Україну

У Литві знайшли безпілотник, який може бути українським. Пошуки уламків безпілотника продовжуються сьогодні вранці, 18 травня. Згодом вдасться визначити тип безпілотника.

Про це повідомляє голова Національного центру кризового управління Вільмантас Віткаускас.

Учора, 17 травня, в Утенському районі на північному сході Литви упав невідомий безпілотник. Він розбився. За попередніми даними, це може бути український дрон.

«Схоже, це український безпілотник. Зараз розглядаються кілька модифікацій, але ми досягли стадії, коли маємо керуватися не припущеннями, а фактами», — каже Вільмантас Віткаускас.

Сьогодні збираються визначити тип та модифікації безпілотника. Водночас у Литві почали шукати винних у тому, як безпілотник залетів до країни.

«Найважливіше питання — як безпілотник потрапив до Литви, на якій висоті він летів, які прогалини у нас у виявлені», — додав очільник Національного центру кризового управління Литви.

Пошуки уламків безпілотника припинили вночі, однак поновили від ранку понеділка. На місці працюють співробітники поліції та бійці антитерористичного підрозділу Aro.

«Мета цієї операції — зібрати всі уламки, всі компоненти, які допоможуть нам визначити траєкторію польоту, напрям, цілі та інші параметри цього безпілотника», — повідомив Віткаускас.

Вибухових речовин наразі не знайшли. Вибухи не фіксувалися. Місцеві жителі повідомили про падіння безпілотника в неділю після 19:00.

Українські дрони раніше падали у Литві. Це сталося в березні 2026 року, коли український військовий безпілотник зазнав аварії на озері Лавіс у Варенському районі, неподалік кордону з Білоруссю. Дрон мав атакувати РФ, однак упав у Литві через дію РЕБ.

Президент Литви Ґітанас Науседа вже попередив країни, які «воюють у Європі», аби вони не використовували територію Литви для своїх атак, інакше це буде грубим порушенням суверенітету та міжнародного права.

Ukrainian drone Magura may have ended up in Greek waters

Нагадаємо, влада Греції активізувала розслідування після виявлення біля курортного острова Лефкада в Іонічному морі бойового безпілотника, який сапери вже підірвали в межах контрольованої операції.

За оцінками фахівців та даними медіа, апарат дуже схожий на український морський дрон-камікадзе Magura V3. Експерти припускають, що оператори могли втратити керування над пристроєм, а його потенційною ціллю в Середземному морі були танкери «тіньового флоту» РФ.

Наразі фахівці досліджують серійний номер і супутникову навігацію безпілотника на військово-морській базі.

