Робота для українців в Польщі: скільки можна заробити в сезон полуниці

Полуниця / © Associated Press

У Польщі офіційно стартував сезон збору полуниці, проте власники плантацій уже заявили про гостру нестачу робочих рук. Щоб залучити людей, фермери масово підвищують заробітні ставки та пропонують безкоштовне проживання.

Про це пише In Poland.

Попри те, що сезон збору ягід лише набирає обертів, власники господарств уже відкрито заявляють про серйозні проблеми з кадрами. Дефіцит працівників змушує польських аграріїв переглядати умови праці та йти на суттєві поступки заради порятунку врожаю.

«Попри те, що сезон лише набирає обертів, власники плантацій уже повідомляють про нестачу робочих рук», — йдеться в повідомленні.

Скільки платять за кошик та кілограм полуниці

Як повідомляють польські ЗМІ, більшість фермерських господарств традиційно працюють за відрядною системою оплати праці. Відтак, підсумковий заробіток безпосередньо залежить від швидкості та продуктивності самого робітника — тобто від кількості зібраної ягоди за зміну.

«У Люблінському районі Сілезького воєводства працівникам пропонують від 4 до 5 злотих за кошик полуниці. В інших господарствах ставка становить близько 2,5 злотого за кілограм зібраних фруктів. Деякі роботодавці також забезпечують безкоштовне проживання на період роботи — зазвичай із червня до початку вересня», — зазначають аналітики.

Де платять найбільше

В інших куточках Польщі пропозиції також різняться залежно від воєводства та умов проживання. Наприклад, у Великопольському воєводстві наразі розгорнувся пошук людей не лише на полуничні плантації. Власники угідь шукають персонал для збору малини та чорниці. На цих вакансіях обіцяють виплачувати від 4 000 до 8 000 злотих брутто на місяць.

Дещо інші умови панують у районі Рави Мазовецької. Там за роботу в сучасних теплицях та на відкритих плантаціях роботодавці готові платити від 25 до 35 злотих брутто за годину, однак житло у цьому випадку робітникам не надається.

Окрім безпосереднього збору стиглого врожаю, польські фермери активно шукають персонал для супутніх робіт — догляду за рослинами та прополювання грядок. Зокрема, у районі Слупська за таку діяльність пропонують близько 5 000 злотих брутто на місяць, до того ж від кандидатів взагалі не вимагають попереднього досвіду роботи.

Нагадаємо, між Україною та Польщею діє угода про соціальне забезпечення, яка дозволяє українцям отримувати пенсійні виплати від польського органу соціального страхування ZUS. Документ передбачає можливість врахування страхового стажу, набутого в обох країнах.

Польська сторона нараховує пенсію лише за періоди офіційної роботи у Польщі, тоді як Пенсійний фонд України відповідає за стаж, отриманий в Україні. Для отримання мінімальної пенсії та доплат у Польщі необхідно також мати достатній страховий стаж і постійно проживати на території країни.

До слова, у Польщі частині іноземних лікарів анулювали умовні ліцензії через відсутність підтвердження знання польської мови на рівні B1. Більшість медиків, яких торкнулося рішення, — громадяни України.

У Вищій медичній раді Польщі заявили, що лікарі без належного знання мови можуть становити ризик для пацієнтів. Тимчасові спрощення для українських медиків запровадили після початку повномасштабної війни, однак надалі для роботи в Польщі їм потрібно проходити повну процедуру підтвердження кваліфікації.

