"Війна з Росією — вічна. Ми можемо лише примусити її до перемир’я": велике інтерв’ю з Марією Берлінською

Після нетривалого травневого затишшя Росія знову розв’язала хвилю ракетно-дронового терору проти українських міст. Накопичивши ресурси, ворог намагається перетворити глибокий тил на лінію фронту, атакуючи цивільну інфраструктуру та логістичні шляхи.

Про те, чому зима 2025-2026 років стала для Києва надскладним випробуванням, чи готова Україна до нової фази технологічного протистояння, чому війна з Росією є вічною, як технологічна мілітаризація суспільства може примусити ворога до тривалого миру та чи з’явиться врешті «чарівна кнопка» проти російських дронів, ТСН.ua розповіла в інтерв’ю Марія Берлінська, волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones (Центр підтримки Аеророзвідки) та співзасновниця Благодійного фонду технологічної допомоги силам безпеки і оборони Dignitas.

Захист інфраструктури від дронів РФ та причини важкої зими

— Україна пережила надскладну зиму. Через повітряні атаки росіянам вдалося зруйнувати ключові ТЕЦ, зокрема і столиці, залишивши людей у морози без тепла та світла. Зараз Київ готується до нової більш складної зими. Чому так сталося на вашу думку — місто погано захистило інфраструктурні об’єкти чи нам дійсно бракує засобів, щоб відбивати ці атаки?

— Зима 2025-2026 дійсно була дуже важкою. Українські міста сильно постраждали від російського ракетно-дронового терору. Чому так сталося? На це є цілий комплекс причин. Це і критична відсутність засобів, наприклад, тих же антибалістичних ракет, які б збивали російську балістику, щоб унеможливили спроби росіян руйнувати інфраструктуру. Маємо великий дефіцит ракет до Patriot — партнери нам їх своєчасно не постачають. Військово-політичному керівництву країни доводиться випрошувати в партнерів ракети буквально поштучно.

Але головною причиною я б назвала, насправді, те, що ми дуже пізно кинулися вибудовувати систему захисту інфраструктурних об’єктів і загалом комплексну об’єднану систему протиповітряної оборони, яка би включала захист і від ракетних загроз, і від дронового терору та була прорахованою на всіх рівнях, з налагодженою взаємодією, підготовкою екіпажів, з розрахунками по ешелонованому розташуванню екіпажів та у зав’язці всього у програмне забезпечення, диспетчеризацію та єдину координацію.

І саме цього всього, на жаль, завчасно не було зроблено. Кинулись робити дуже пізно, коли вже не можливо було побудувати систему в лічені місяці.

Однак зараз призначений на посаду заступника командувача Повітряних сил по цьому напрямку Павло Єлізаров. Знаю його особисто як людину професійну, притомну, думаючу, толкову і як дуже гарного управлінця. Тому варто очікувати суттєвих змін на цьому напрямку, технологічна спільнота Victory Drones бажає йому успіху і всіляко сприяє його роботі.

Дуже сподіваюсь, що до наступної зими система боротьби, принаймні з «Шахедами», буде остаточно побудована. І звичайно всі українські компанії, які займаються антибалістичними ракетами — їм треба надавати максимальне сприяння, тому що це, власне, те що є найскладнішим. Проте якщо ми вирішимо питання з цією загрозою, то зможемо мати свій купол протиповітряної оборони і для такого масштабу загрози — це буде безпрецедентна подія в світі.

Тому зараз команда Victory Drones максимально допомагає на прохання інженерних команд та військових, котрі цими питанням займаються і багатьом з них ми буквально щоденно сприяємо, щоб у них все вийшло.

— За чотири роки війни система захисту Києва мала б стати більш потужною. Ту ж Москву росіяни оперезали трьома колами систем ППО. Чому цього не відбувається у нас, а дрони не завжди збивають на підходах до міста?

— Повторюсь: не була побудована система, котра би була відповідна цим загрозам. А загрози стояли безпрецедентні, з такими загрозами не стикалася ще жодна країна у світі.

От зараз з розгортанням війни в Ірані, ми побачили, що навіть багаті країни Перської затоки, у котрих є нафтодолари і гроші зі всього світу, теж були не готові до такого рівня загрози. І їхні системи ППО теж не витримали настільки суттєвого перевантаження.

Тому тут проблема комплексна, але в українців по суті зараз є передовий досвід щодо того, як ці питання можна вирішувати і якщо некомпетентні чиновники відійдуть на задній план і дадуть можливість втілювати задум таким людям як Єлізаров, Мадяр, Оболєнський, Хмара, Верес, Флінт, Ахілес… А також офіцерам аналітикам, програмістам в штабах, на оперативному рівні, не буду називати їхніх прізвищ, вони не є публічними.

Але у нас точно є такі офіцери. Ми з ними багато працюємо. І якщо чиновники не будуть їм заважати, якщо буде всебічне сприяння інженерним командам, які займаються питаннями протиповітряної оборони, як в частині перехоплення балістики, так і в частині перехоплення дронів, то у такому випадку можна говорити про те, що до зими 2026/2027 ми підготуємося значно краще, аніж до попередньої. У нас є блискучі організатори та інженери, просто треба цим людям не заважати ідіотськими бюрократично-армійськими затягами.

Ну і теж що дуже важливо, щоб не крали на оборонці, тому що корупція під час мирного стану — це корозія, а під час війни корупція напряму вбиває десятки тисяч людей. І за таке має бути найсуворіше покарання.

— Торік багато було розмов про проєкт «Чисте небо» та мільйони на його реалізацію, але зараз про проєкт нічого не чути. Чи потребує столиця окремого захисту? І яким він має бути на вашу думку в ідеалі?

— Мені нічого невідомо про реалізацію проєкту «Чисте небо», тому компетентно прокоментувати не можу. Щодо захисту Києва я вже відповіла, що необхідно зробити.

До речі, мало хто знає, що першою в країні будувати систему перехоплення «Шахедів» через дрони інтерсептори почала абсолютно цивільна людина – ще в 2023 році Люба Шипович взялась за підготовку та тестування таких систем, для того щоб замінити МВГ на дійсно дієві засоби. В результаті в неї та команди вийшло — тему вдалось популяризувати та підняти на загальнонаціональний рівень. Тепер цим займаються сотні військових, волонтерів та виробників. І від цього нам всім значно безпечніше. Вдається збивати навіть орієнтовно 95-97% «Шахедів». Навіть коли ворог запускає їх більш ніж 1500 за ніч.

Війна в Україні: масштабування дронового терору та захист громад

— Під час однієї з атак російський БПЛА долетів до центру Києва, його збили над Майданом. Наскільки це є серйозним сигналом і чим це може загрожувати іншим тиловим містам? Чи можуть, скажімо, за киянами полювати ворожі FPV, як у Херсоні чи Сумах?

— Власне дроновий терор точно буде наростати. Я не хочу зараз нікого лякати і створювати якісь панічні настрої, що ось вже там у травні 2026-го будуть полювати за киянами російські дрони — це не правда.

А правда полягає у тому, що ворог дійсно буде намагатися все більше вибити нас дроновим терором, бо це дешевий, масштабований і ефективний спосіб. Росіяни намагатимуться перетворити на фронт глибокотилові українські міста, які знаходяться у сотнях кілометрів від кордону і від лінії бойового зіткнення. Але в нас ще є час підготуватися.

Чи відбудеться це в один день? Ні. Чи можна цьому створити засоби протидії, якщо завчасно почати їх створювати, а не так як створювали, з величезним запізненням, у попередню зиму — так, можна. Зима 2025-2026 показала нам наскільки некомпетентно і запізніло ми почали створювати цю протидію. Тому, якщо почати створювати протидію заздалегідь, прямо зараз, то звичайно можна комплексом заходів і засобів вберегти від цих дронових загроз наші міста.

Звичайно, що росіяни будуть пробувати перерізати не тільки логістику до Херсону чи до Сум, а й також між умовним Тернополем і Хмельницьким чи Житомиром і Вінницею. Звичайно, що вони будуть намагатися це робити постійно. Для того, щоб не возили паливо чи продукти, можуть мінувати з повітря автошляхи, полювати за бензовозами, за пасажирськими поїздами. Вони вже все це роблять і будуть тільки нарощувати ці потуги. Тому повторюся: комплекс вчасно вжитих управлінських рішень, вибудована система, можуть зробити так, що всі ці спроби будуть множитися на нуль. Для цього все це треба завчасно почати робити.

До речі, користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих українців пройти безкоштовну підготовку від Victory Drones зі збиття «Шахедів». Вона діє не тільки для представників ДФТГ та центрів національного спротиву, а для всіх бажаючих, хто хоче у своїх громадах розвивати захист від «Шахедів».

Ми навчаємо роботі на дронах-перехоплювачах повністю безоплатно. Контакти можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах, проєкт називається «Небо громад». Потрібно зареєструватися і вас запросять на навчання, яке триває кілька тижнів. Ви отримаєте базу, а найкращі випускники ще й наземні станції від виробників дронів-перехоплювачів, щоб мати можливість практикувати цю роботу в координації з представниками Повітряних сил безпосередньо на місці у своїй громаді, щоб захищати свої домівки, бізнес, сім’ї.

Україна як світовий лідер військових технологій

— Як Ви вважаєте наскільки сильно впливає війна на Близькому Сході, а вона вже триває майже три місяці, на постачання військової допомоги Україні і насамперед засобів для збиття російської балістики?

— Безумовно, війна на Близькому Сході впливає на постачання військової допомоги Україні. Ми це бачимо неодноразово з офіційних заяв та власне з різних джерел: для президента США та війна є зараз пріоритетною і звичайно, що це не може не впливати на те, як він розставляє пріоритети щодо постачання зброї між тим конфліктом і нашою повномасштабною війною.

— Як виявилося, країни, які потерпають від іранських дронів та ракет потребують допомоги від України. Чи правда, що готелі Києва були переповнені іноземцями, які бажали перейняти наш досвід з захисту від дронових атак? Чи цей ажіотаж вже спав?

— Дійсно, країни Близького Сходу зараз стоять в черзі для того щоб перейняти наш досвід щодо захисту від дронових атак. В нашої команди було по декілька десятків зустрічей за кілька лічених тижнів на цю тему. На зустрічі приїжджали представники цих країн доволі високого рівня. І для того, щоб отримати якісь консультації, вони були готові працювати з нашими виробниками, і з школами, котрі навчають, і з військовими, у яких є досвід.

Вони просили команду Victory Drones їм у цьому всьому сприяти. Тобто запит є величезний, за це вони були готові платити будь-які гроші. Це цілком логічно, бо збивати «Шахед», який коштує максимум 50 тисяч доларів, ракетою від Patriot, яка коштує 3,5-4 мільйони доларів, це дуже не рентабельно. А українці навчилися збивати «Шахеди» за 2-3 тисячі доларів максимум. Відповідно, математика говорить сама про себе. Тому і такий великий ажіотаж та попит на нашу українську експертизу.

— Чи можемо ми у розпал війни надавати таку допомогу і відправляти наших фахівців на Близький Схід?

— Я вважаю, що Україна має бути на першому місці — спочатку допомагаємо собі і тільки потім, якщо у нас є час, можливості і ресурс, допомагати ще комусь. І звичайно не безкоштовно. Наші виробники, наші військові, загалом ми як країна, повинні мати від цього певні, скажімо так, геополітичні преференції. І це не обов’язково мають бути гроші. Це може бути зброя, можуть бути якісь домовленості про експорт чи імпорт, та багато чого іншого. Наприклад, домовленості про якісь паливні ресурси, критичні комплектуючі, санкції на нашого ворога, тощо.

Але повторюсь, що принцип має бути таким: спочатку українці та Україна. Бо ми є народ, над яким зараз нависнув ядерний гігант, за яким за спиною стоїть військово-промисловий потенціал Китаю. Ми народ, який вбивають, тому ми відповідно не можемо ставити чиїсь інтереси вище, ніж свої власні. Якщо у нас є якийсь вільний ресурс, то ми його готові обмінювати на певну користь для своєї країни.

— До цього часу на нас дивилися з Білого дому як на слабку сторону цієї війни. Наскільки зріс рейтинг України в очах світу враховуючи наш дроновий та антидроновий потенціал? І що може завдяки цьому отримати Україна?

— Політики-важковаговики намагаються зайвий раз про це публічно не заявляти і навпаки, робити вигляд, що нічого особливого в Україні немає. І так поводяться не тільки політики рівня Трампа, а й власне керівники таких великих корпорацій, як Rheinmetall — намагаються якось применшити внесок України, сказати: «та там домогосподарки якісь дрони роблять». З іншого боку такий підхід — це нормально. Це така геополітична гра, де тобі намагаються недодати балів, щоб ти раптом не став більш серйозним гравцем. Всім цим віє від великої політики і корпорацій.

Але якщо говорити про реальну оцінку від фахівців галузі, які цим займаються вже багато років: інженерів з різних країн та компаній, військових, то безумовно всі визнають, що Україна — це зараз лідер в військових технологіях у світі. Вони визнають, що ми — це та країна, яка зараз має безпрецедентний досвід, це ті, хто навчилися дуже дешево і масштабовано знищувати техніку ворога. А саме: спалювати дронами, які коштують 300-400 доларів, потенціал ворога на мільярди. Наприклад, установки противника, які коштують по 5-10 мільйонів доларів або різні інші дорогі системи — від радіолокаційних станцій до кораблів та гелікоптерів.

Тому нам не треба слухати те, що говорять політики або намагаються замовчувати, розказуючи, мовляв, у нас немає карт, а дивитися на факти та цифри, а вони красномовно говорять самі за себе. Українці створили та, якщо хочете, задали тренд на те, якою буде технологічна війна майбутнього. Його сенс у тому, що сила буде не на тій стороні, яка масивніша, а на тій стороні, яка вміє будувати системи — легкі, масштабовані, швидкі, асиметричні. На стороні, яка вміє бути розумнішою, гнучкішою, адаптивною, щоб думати та доводити роботизовану війну до автоматизму, і якомога швидше, до автономності.

Третя світова війна та роль України в ній

— Все частіше експерти називають війну на Близькому Сході початком Третьої світової. Чи є у Вас такі відчуття? І якою може бути роль України у цій війні?

— Я вважаю, що Третя світова почалася 24 лютого 2022 року. По суті повномасштабне вторгнення в Україну — це вступ до Третьої світової війни, яка безумовно буде технологічною. І Україна, на жаль, зараз одне з полів битви цієї війни. Але у майбутньому це буде далеко не єдине поле битви, буде ще багато інших, на жаль. Наш світ тільки заходить у зону такої тотальної геополітичної турбулентності.

Технологічне обличчя війни у 2026 році

— Якою буде війна у 2026 році на Вашу думку? Які технології будуть найактивніше використовуватися? Назвіть, будь ласка, ключові позиції.

— Будуть безумовно використовуватися всі технології, які ми вже знаємо, а також будуть розвиватися й масштабуватися більш нові позиції, не нові у тому плані, що про них не знали до цього часу, а ті, що раніше менше застосовувалися.

Треба розуміти, що будуть застосовуватися і FPV, і бомбери, розвідувальні БПЛА. Будуть наземні роботи, тому що це логістика — збільшується кілзона і без них ніяк. Все більше виробники будуть рухатися у бік автономності роботизованих систем, причому різних, і неважливо чи це сухопутні, морські чи повітряні платформи.

Загалом автономність буде дуже важливою. І Middle Strike, я вважаю, зараз будуть все більше і більше давати фантастичних результатів для перерізання логістики, ізоляції поля бою та знищенні російської машини війни на відстані 30-50-100+ кілометрів від фронту.

Маємо успіхи з застосування озброєння з лінійки Deep Strike по російських НПЗ, складах, підприємствах ВПК. Вже навіть вкрай захищена Московська область пропускає удари по своїм ключовим об’єктах.

Але і Middle Strike дуже важливі, тому що вони дають можливість ізолювати поле бою і зробити так, щоб противник не міг наблизитися ні зі снарядами, ні з особовим складом, ні з гарматами, ні з чим, ближче ніж умовно кажучи на 50-60, а то і 100+ кілометрів до лінії бойового зіткнення.

Тому у 2026 році всього цього у нас буде ще більше, плюс будуть розвиватися також такі повітряні системи та платформи, як носії дронів, ретранслятори, Mesh-мережі.

Примус до перемир’я через знищення потенціалу РФ

— Чи є реальними шанси щодо закінчення війни у 2026 році, як прогнозують деякі експерти, пророкуючи крах російської економіки до середини літа?

— Ви справді думаєте, що війна закінчиться у 2026 році з Росією, населення якої становить понад 140 мільйонів і у якої пряма ціль — знищити нас?

- Ні, але про таке стверджують експерти…

-Експерти, чиї прогнози ніколи не збуваються. Просто перевірте що вони говорили ще рік чи два тому.

Я намагаюсь відповідати за свої слова, тому не думаю, що Росія різко оголосить мир. Путін прагне нас знищити як мінімум з 2014 року. Я вважаю, що сам термін «завершення війни» — є шкідливим. Все що може бути — це перемир’я на певний час.

Нам, як дорослим людям, треба прийняти думку, що війна з Росією, на жаль, вічна. Більше того, вона вже триває століттями. І завершення війни як такого, на мою думку, не може бути, може бути умовне перемир’я на якийсь певний час.

Для нас було б дуже добре, якби ми примусили Росію піти на перемир’я на наших умовах, а це можливо за умови знищення військового потенціалу Росії. Я вважаю, що такі речі можливі, а після цього можливе перемир’я на десятки років, щоб росіяни боялися навіть дивитися у нашу сторону.

Чи означає це, що буде завершена війна? Ні. Але чи означає це, що можна примусити Росію до сталого миру? Так. Це можна зробити, але одним єдиним шляхом — побудовою системи тотального, технологічного знищення будь-яких окупантів, які намагатимуться сюди прийти — росіяни, північні корейці, іранці, білоруси, будь-хто інший, хто буде союзником Росії у цих спробах. Тому я особисто не вірю, що війна закінчиться. Я вірю в те, що можна примусити Росію до тривалого перемир’я на десятиліття. Все одно Росія — це наш довічний сусід і ворог.

Та ми можемо встановити для них правила поведінки і сприяти розвалу на ряд окремих автономних суб’єктів.

Тисячі дронів щодня: реальність сучасної лінії фронту

— Чи зможе Росія атакувати Україну тисячею дронів у 2026 році?

— Дивне питання, бо Росія атакує Україну тисячею дронів кожен день, якщо ви подивитесь на застосування дронів на лінії фронту. По нас, по наших людях, по нашій території росіяни запускають тисячі і тисячі дронів кожного дня.

— Чи з’явиться цього року ефективна технологія для знищення російських дронів і чи взагалі таке можливо? Чи може це зупинити війну?

— Технологія для знищення російських дронів існує. Просто це знищення — не «чарівна кнопка» і це потрібно чітко усвідомлювати.

Наприклад, щось можна заглушити засобами радіоелектронної боротьби. Але засоби РЕБ глушать одні БПЛА противника в одному діапазоні радіочастот, інших в іншому. Дрони теж працюють у різних діапазонах частот. Безпілотники на оптоволокні, наприклад, неможливо заглушити, їх доводиться збивати механічно. Щось можна знищувати дронами-перехоплювачами, щось у перспективі буде знищуватися електромагнітною зброєю. Такі напрацювання теж існують.

Загалом, ефективні технології є, просто тут питання, що немає якоїсь однієї «чарівної кнопки» щодо знищення російських дронів — є різні варіанти та комплекс заходів. І тут не варто забувати таке правило: на кожну міру на війні з’являється контрміра. Тобто коли ми створюємо, наприклад, засіб РЕБ в одному діапазоні частот, який глушить дрони противника, то росіяни переходять на іншу частоту. Та й ми діємо дзеркально у таких випадках.

Що зупинить війну в Україні та скільки років вона триватиме

— Що взагалі, на Вашу думку, може зупинити війну в Україні? Чи може вона тривати 10 чи 15 років?

— Війну Росії з Україною може зупинити лише ліквідація військової спроможності Росії до агресії. На кілька років, а бажано на декілька десятків років вперед.

Тому як тільки буде ліквідовано їх спроможність рухатися у наш бік, тоді і на якийсь час буде припинена війна.

Як тільки ми дамо їм можливість цю спроможність під час перемир’я знову наростити, вони знову сюди будуть повертатися. Тому правило таке: знищити ворога, його військову машину і не дати йому відновитися для того, щоб вони надовго забули сюди дорогу і щоб саме слово Україна у них викликало панічний жах.

— Як Ви ставитесь до використання НРК на фронті? Чи можна змінити перебіг війни за рахунок використання наземних роботизованих комплексів?

— НРК — це дуже перспективно. Особисто я заохочую інженерні команди виробників цим займатися. А тих, хто хоче зайти у Military Tech і займатися подібними темами, рекомендую безкоштовні курси від Victory Drones. Багато виробників зброї починали з цих курсів і для них це стало стартовим майданчиком. Ще вчора ці люди займалися чимось зовсім не пов’язаним з військовими технологіями, але з усім можна розібратися, тому що ми даємо всім гарну стартову основу, а вже далі, як кажуть: «не святі горщики ліплять», і при бажанні можна вийти на гарні результати для фронту.

Я рекомендую всі українцям включатися у ці теми і створювати виробництва, котрі зокрема будуть давати для фронту і FPV, і НРК, і розвідувальні літаки, і бомбери — все те, що зберігає нашим людям життя. В нас для того щоб «воцерковитись» в технології є ряд курсів і Сертифікатна Програма: Security Tech Leadership. Вся інформація є в соцмережах Victory Drones.

Усім нам треба триматися разом і захищати себе розумно — це найважливіше. І що не менш важливо, пам’ятати: Росію можна зупинити якраз через тотальну, всеохопну, технологічну мілітаризацію нашого суспільства. Ми можемо зробити ціну непідйомною, навіть для гігантської Росії. Включайтесь в технології і тоді ми разом побачимо, як Росія впаде.

