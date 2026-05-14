Суворі заборони у дитсадках: українка зі Швейцарії приголомшила правилами для вихователів (відео)

Українка Валерія, яка працює вихователькою у Швейцарії, розповіла про суворі правила та заборони у місцевих дитячих садках. Зокрема, працівникам обмежили фізичні контакти з малюками та неформальне спілкування з батьками. Такі заходи викликали жваве обговорення у Мережі.

Про це українка повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Валерія поділилася власним досвідом роботи у швейцарському дитсадку та показала, який вигляд мають приміщення закладу. Вона розповіла, що нещодавно підписувала робочі документи, серед яких були й правила поведінки для вихователів.

За словами українки, у швейцарських садках діють доволі суворі вимоги.

«Під час зміни підгузків будь-якої дитини заборонено закривати двері. І дуже сильно наполягають на тому, щоб якщо інші діти хочуть подивитися, то їх можна долучати до цього процесу», — розповіла жінка.

Також вихователька звернула увагу на правила щодо фізичного контакту та емоційної взаємодії з дітьми.

«Не можна обійматися з дітьми, не можна їх цілувати», — поділилась Валерія.

Крім того, у швейцарських закладах дошкільної освіти існують обмеження у спілкуванні вихователів із батьками дітей поза роботою.

«Не можна додавати їхніх батьків до друзів у соцмережах і так само ставати близькими друзями з ними чи з їхніми родинами», — саме так сформульована ця вимога.

Валерія також зазначила, що працівникам категорично заборонено тиснути на дітей або порушувати їхні особисті кордони.

«Ну, і не кажучи про те, що заборонені будь-які види насильства над дітьми», — підсумувала вона.

Водночас у коментарях інша українка, яка також працює у швейцарській системі освіти, уточнила, що заборона на обійми не є абсолютною. За її словами, вихователь або вчитель може обійняти дитину, якщо вона плаче, хвилюється чи перебуває у стресовому стані.

Більшість користувачів у коментарях позитивно оцінили такі правила, наголосивши, що вони спрямовані насамперед на безпеку дітей та рівне ставлення до всіх вихованців.

До слова, раніше інша українка поскаржилася на роботу у швейцарському фастфуді із зарплатою 160 тис. грн. За ці гроші вона працює по 10 год. на ногах, поєднуючи обов'язки вантажниці, прибиральниці та касирки без повноцінних перерв.

