"Психіка не витримує": українська біженка чесно розповіла про життя в Чехії після переїзду з Краматорська

Мільйони українців від початку повномасштабної війни були змушені виїжджати за кордон. Значна частина з них втратила все. Тож нове життя біженці вирішили розпочинати не в Україні, а поза її межами.

Українка з Краматорська поділилася, як виїхала до Чехії і чи прийняла її країна. Жінка розповіла, що «живе одним днем». Про це пише Антикризовий медіа-центр.

З Краматорська до Чехії: розповідь біженки про країну та умови життя

Чотири роки тому у Марії було всього 10 хвилин на те, аби зібрати речі та дітей, і назавжди залишити рідну домівку. Своє прізвище вона не називає з міркувань безпеки, адже її чоловік — військовий. З 2022 року життя Марії кардинально змінилося — нова країна, нова робота і нова мова.

Двоє її дітей вже встигли вирости у Празі. Повертатися нікуди — будинок знищили росіяни. Прага стала домом, який прихистив її.

«Не я вирішувала їхати за кордон. Мій чоловік має військову освіту і до 2014 року був у резерві, а потім повернувся на службу. Він і наказав: „Мені буде спокійніше, якщо ти із дітьми поїдеш“, — згадує Марія.

Перші години повномасштабного вторгнення Марія разом із дітьми просиділа у підвалі. Потім були 10 хвилин на збори — і крок в інше життя. Кордон родина перетнула 2 березня 2022 року. Їм пропонували залишитися в Румунії, Угорщині, Австрії, Німеччині, однак вибрали таки Чехію.

Знайомий написав жінці, що задонатив, скільки зміг, але краще допоможе конкретній родині. Так і вирішили прямувати до Чехії.

Спершу проживання було безкоштовним у людей, які прихистили родину. Потім чеський уряд почав платити цим родинам матеріальну підтримку, а також самим біженцям.

Марії допомогли з роботою, тож вона почала працювати вже з квітня 2022. Потрібна була лише англійська мова.

«Нині я виконавчий асистент двох керівників в IT-компанії. Спочатку мені дали одного, потім вирішили, що потягну двох», — розповідає жінка.

Чехи допомогли влаштувати дітей до школи, однак значно довше довелося шукати житло. Здавати в оренду житло українцям місцеві не надто хотіли. Однак за законом у Чехії — всі кандидати рівні, тож ті, хто пишуть, що квартири українцям не здають, можуть отримати штраф до 2 млн крон (4 млн гривень).

Держава надає можливість пройти безкоштовні курси чеської мови (однак у 2026 році вкрай мала кількість українців отримує на це фінансування від держави, переважно це люди технічних професій та ті, хто готовий долучитися до промисловості й фабрик — прим. ред.).

Майже всі українці тут відразу намагаються вийти на роботу, адже треба за щось жити. Більшість починає з прибирання, роботи на кухні. Працевлаштованим українцям доступне медичне страхування, яке оплачує роботодавець. Дітям держава оплачує страхування до 26 років.

Тим, хто не працює і не навчається, страхування потрібно оплачувати самостійно. Це сума близько 6000 гривень.

Діти Марії навчаються безкоштовно. Молодший син знайшов ансамбль «Джерело», де танцює українські народні танці, а старший син жінки пише електронну музику та навчається на факультеті ядерної фізики.

«Мій рівень життя порівняно з Україною не змінився. Зарплата, мабуть, підвищилась, але дуже багато забирає оренда житла. Нової спільноти в мене майже немає. Я намагаюся спілкуватися на роботі, щоб вчити мову», — ділиться Марія.

Спілкування з українцями закінчується сльозами, й психіка не витримує — всім болить війна, а Марії особливо, адже її чоловік обороняє країну.

Що здивувало в Чехії

У Чехії Марії найбільше подобаються кілька факторів. Серед них — сортування сміття, чистота вулиць, а ще — природа. Марія поділилася, що вважає чехів працелюбними.

Також у країні майже нульове безробіття. Українці закрили сотні тисяч вакансій на чеському ринку праці.

«Тут добре розвинений ринок готової їжі, чехи люблять кудись ходити і мало готують. Вони дивуються тому, що я готую вдома. Чехи вважають це втратою часу», — ділиться Марія.

Марія додає, що в Чехії живе одним днем. Статус у країні поки не дозволяє купувати житло, важко навіть перереєструвати автівку на чеські номери. Довгостроково планувати щось неможливо, як і вдома.

Жінка ділиться, що за чотири роки за кордоном змогла нажити більше, ніж в Україні. А додому повертатися нікуди. Тож після закінчення війни вона подумає, чи варто повертатися в Україну.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Чехії збираються уточнити умови перебування для українців із тимчасовим захистом. Йдеться не про масові обмеження, а про посилення контролю та чіткіші правила.

Серед можливих нововведень — скорочення дозволеного часу перебування за межами Чехії з 90 днів до 30, а також посилення контролю за дотриманням умов тимчасового захисту.

Для більшості українців, які працюють та платять податки, суттєвих змін не відбудеться.

