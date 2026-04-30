Рейтинг довіри та ефективності правоохоронних органів: найкраща динаміка у НАБУ, БЕБ і ДБР

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group на замовлення видання "Політарена".

Хто показав зростання довіри

Серед правоохоронних органів, які змогли наростити рівень довіри громадян:

НАБУ — +2,6%

БЕБ — +1,9%

ДБР — +1,5%

Офіс Генерального прокурора — +1,4%

ВАКС — +0,7%

Ці показники свідчать про поступове зміцнення позицій окремих інституцій на тлі загального скепсису в суспільстві.

Хто підвищив ефективність

Водночас у частини органів зафіксовано зростання оцінок ефективності їхньої діяльності:

БЕБ — +2,8%

ДБР — +2,5%

Офіс Генерального прокурора — +1,4%

СБУ — +0,8%

Таким чином, саме БЕБ і ДБР демонструють найкращу динаміку одразу за двома ключовими показниками — довірою та ефективністю.

Загальна картина

Попри позитивні зміни у частини органів, загальний рівень довіри до правоохоронної системи залишається невисоким. Значна частина українців або не довіряє жодній структурі, або не може дати чіткої оцінки їхній діяльності.

Водночас результати дослідження свідчать про формування нових центрів довіри у правоохоронній системі, які поступово зміцнюють свої позиції.

Як проводилось дослідження

Опитування здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology.

Вибірка — 1000 респондентів, репрезентативна за віком, статтю та регіоном України.

Похибка не перевищує 3,1%.

