Новий засіб від комарів здивував учених: він є майже на кожній кухні

Учені з Єльського університету виявили, що звичайний часник може впливати на розмноження комарів та інших літаючих комах-шкідників. Дослідження показало: одна з природних сполук у складі часнику блокує спарювання та відкладання яєць у різних видів мух і комарів. На думку науковців, це відкриття може стати основою для створення екологічних та недорогих засобів боротьби зі шкідниками.

Про це повідомило видання Phys.org.

За словами дослідників, комах відштовхує не різкий запах часнику, як вважалося раніше, а саме його смак. Науковці з’ясували, що у смакових органах мух є спеціальний рецептор TrpA1, який реагує на речовину з часнику та запускає у комах поведінку уникнення. Після контакту з цією сполукою у мух пригнічується бажання спаровуватися, а також блокується відкладання яєць.

Дослідження розпочалося з експерименту над плодовими мушками. Одна з науковиць лабораторії придбала у магазині 43 різні овочі та фрукти, після чого зробила з них пюре та помістила у чашки Петрі, щоб перевірити реакцію комах. Спочатку вчені припускали, що деякі рослини можуть стимулювати спарювання мушок. Однак результати виявилися несподіваними.

Жоден із фруктів чи овочів не посилив репродуктивну поведінку комах. Натомість саме часник повністю зупинив спарювання плодових мушок. Пізніше експеримент повторили з іншими зразками часнику, придбаними вже в іншому магазині, і отримали такий самий результат.

Щоб з’ясувати, чи діє на комах запах або смак часнику, дослідники провели окремий тест. В одному випадку мушки могли лише відчувати запах, а в іншому — контактувати з речовиною безпосередньо. Виявилося, що саме смак викликав у комах негативну реакцію.

Після цього вчені перевірили дію часнику на інших видах комах. Аналогічний ефект зафіксували у мух цеце та двох видів комарів, які є переносниками жовтої лихоманки, лихоманки денге та вірусу Зіка. Водночас на ос часник не подіяв. Дослідники пояснили це тим, що в ос немає рецептора TrpA1.

У ході роботи науковці також встановили, яка саме речовина в часнику впливає на комах. Нею виявився діалілдисульфід — сполука, яку вже використовують у харчових ароматизаторах та дієтичних добавках.

У Єльському університеті наголошують, що їхній метод, який вони назвали «фітоекраном», може допомогти у пошуку інших природних речовин для боротьби зі шкідниками. Йдеться про тестування рослинних сполук, які здатні впливати на поведінку небезпечних для людини комах.

Науковці вважають, що такий підхід може стати альтернативою традиційним хімічним засобам боротьби зі шкідниками, адже потенційні компоненти для цього є доступними, недорогими та вже широко використовуються людьми.

