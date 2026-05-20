РФ вдарила по Україні дроном з радіацією: він ніс на собі ракету з ураном

Безпілотник / © СБУ

Служба безпеки України виявила небезпечну аномалію на місці падіння ворожого безпілотника на Чернігівщині. На уламках модифікованого дрона зафіксували підвищений радіаційний фон через залишки бойової ракети. Експерти вже ідентифікували небезпечні ізотопи урану.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки провели ретельне дослідження залишків ворожого озброєння, яким російська армія атакувала область у квітні 2026 року.

Слідчі встановили, що окупанти поставили небезпечне озброєння на свої ударні безпілотники під час масованої атаки в ніч на 7 квітня цього року. Поблизу селища Камка правоохоронці знайшли фрагменти ракети Р-60 класу «повітря–повітря», якою було дообладнано ворожу «Герань-2».

«Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА», — зазначили в СБУ.

Під час проведення радіаційної розвідки у безпосередній близькості від виявлених фрагментів безпілотника та ракети прилади зафіксували небезпечні показники, які загрожували життю місцевого населення.

«Зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини», — заявили у відомстві.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України провели операцію із локалізації загрози. Вони привели бойову частину ракети у безпечний стан та успішно транспортували її до спеціалізованого місця зберігання радіоактивних відходів.

Згодом лабораторні дослідження підтвердили найгірші побоювання:

«За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238».

Наразі за цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

З огляду на високу токсичність і радіоактивність збідненого урану, українців закликають бути максимально пильними у разі виявлення підозрілих металевих предметів чи залишків авіатехніки.

«Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля», — попереджають фахівці.

У разі виявлення таких небезпечних предметів суворо заборонено наближатися до них, торкатися чи самостійно переміщувати їх. Необхідно терміново відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку.

