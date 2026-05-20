Які онлайн-школи показали найкращі результати НМТ-2025: рейтинг дистанційної освіти в Україні

Реклама

Аналітика результатів Національного мультипредметного тесту дозволяє оцінити не лише популярність дистанційних шкіл, а й реальну ефективність їхніх програм. Під час формування рейтингу враховували середній бал випускників та кількість учасників тестування.

Одним із ключових лідерів дистанційної освіти у 2025 році стала онлайн-школа ThinkGlobal. Заклад не лише показав найвищі результати серед онлайн-шкіл за середнім балом НМТ як у загальному заліку, так і в розрізі окремих дисциплін, а й увійшов до ТОП-5 усіх шкіл України з англійської мови.

Експерти пояснюють такі результати системним підходом до навчання. У школі велика увага приділяється не лише підготовці до іспитів, а й глибокому засвоєнню матеріалу. Зокрема, математика викладається на рівні профільної підготовки, а англійська мова — за сучасними міжнародними програмами.

Реклама

Водночас високі позиції в рейтингу посіли й інші дистанційні заклади. Окрім ThinkGlobal, до ТОП-5 онлайн-шкіл України за результатами НМТ-2025 також увійшли GoITeens School, Liko Education Online, Kebeta Online та Main School. Кожна з цих шкіл має власну освітню модель та підхід до організації навчального процесу.

Школа Формат уроків Ключовий акцент Позиція в рейтингу НМТ-2025 (англійська / математика) ThinkGlobal Живі онлайн-уроки (математика та англійська — щодня!) + записи занять Сильна академічна база, поглиблене вивчення предметів, орієнтація на результат 1-ше місце / 1-ше місце GoITeens School Онлайн-заняття в групах, проєктна робота Розвиток soft skills, IT-курси, робота з ШІ 4-те місце / 6-те місце Liko Education Online Інтерактивні відеоуроки Загальна академічна підготовка, широкий вибір пакетів 5-те місце / 2-ге місце Kebeta Online Живі вебінари та консультації вчителів Англійська за рівнями знань, IT-грамотність, розвиток soft skills 6-те місце / 3-тє місце Main School Дистанційні уроки в реальному часі Поглиблене вивчення IT та англійської 2-ге місце / 5-те місце

Наприклад, частина закладів робить акцент на гнучкому графіку та самостійному навчанні, інші — на регулярній взаємодії учнів із викладачами та поглибленому вивченні ключових предметів. Саме тому батькам радять звертати увагу не лише на місце школи у рейтингу, а й на формат навчання, який буде комфортним для конкретної дитини.

Популярність дистанційної освіти пояснюється одразу кількома чинниками. Онлайн-школи дозволяють навчатися з будь-якої точки світу, економити час на дорогу та формувати індивідуальний освітній маршрут. Крім того, сучасний цифровий формат допомагає учням швидше адаптуватися до технологічного середовища, що стає важливою навичкою для майбутньої професії.

Освітні експерти також відзначають тенденцію до зростання якості саме камерних онлайн-шкіл. На відміну від великих масових платформ, заклади з меншою кількістю учнів часто забезпечують кращий контроль знань, регулярний супровід та індивідуальний підхід.

Реклама

Результати НМТ-2025 вкотре підтвердили: дистанційна освіта в Україні вже вийшла за межі формату «запасного варіанту». Сьогодні онлайн-школи формують окремий конкурентний сегмент освіти, де головним критерієм стають не масштаби закладу, а реальні академічні результати учнів.

Новини партнерів