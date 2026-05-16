У НАТО почали усвідомлювати: військовий розповів, як західні військові навчаються у ЗСУ війні дронів

FPV-дрон Оса / © Defense Express

Армії країн НАТО усвідомили важливість українського досвіду застосування дронів у сучасній війні та поступово починають переймати відповідні тактики у Збройних сил України.

Про це в інтерв’ю журналістці Лані Шевчук заявив командир групи спецпідрозділу «Грім» ЗСУ Костянтин Прошинський.

За його словами, Європа продовжить підтримувати Україну, оскільки сама потребує часу для переозброєння та адаптації до нових умов ведення війни.

«Вони не готові. Я абсолютно переконаний, що у зв’язку з цим Європа буде знаходити будь-які можливості, щоб фінансувати нас. Поки вони там озброюються, переозброюються, створюють єдину європейську армію — вчаться у нас», — заявив військовий.

Прошинський також прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Сполученим Штатам нібито не потрібна допомога України.

«Трамп, він веселий хлопець, заявляє багато чого, але позавчора його міністр війни або міністр оборони пан Гегсет заявив, що вони направляють військовослужбовців США на навчання дронам в Україну», — сказав офіцер.

Він також нагадав про нещодавні навчання НАТО у Швеції, у яких брали участь українські військові.

«Кілька днів тому на натовських навчаннях у Швеції наші хлопці-дронщики з успіхом кілька разів розбили умовного противника з військ НАТО», — розповів Прошинський.

За його словами, українські військові демонструють високий рівень підготовки під час міжнародних навчань.

«І я мушу сказати, що за останні 2 роки практично будь-які наші види військ, які виїжджають на такі навчання до Європи з військами НАТО, постійно у всіх передбачуваних зіткненнях перемагають», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив, що Росія може отримати можливість нападу на країни НАТО вже у найближчі роки.

Ми раніше інформували, що кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала військові навчання Aurora 26, у яких взяли участь кілька країн НАТО та військовослужбовці з України, зокрема з бригади «Азов».

